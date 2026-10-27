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台股反彈震盪 個股成交第一這檔爆量逾120萬張！零股前五大都 ETF

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股27日開高，一度上漲544點，收復季線大關，但之後陷入震盪，投資人仍勇於加碼，盤中個股成交前五大有四檔ETF，包括主動中信台灣收益（00406A）逾123萬張排名第一、主動統一台股增長（00981A）逾26萬張排名第三、主動統一升級50（00403A）逾25萬張排名第四、群益台灣加權正2（00685L）逾20萬張排名第五。其他個股為友達（2409）逾29萬張排名第二。

至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有1,278萬，主動中信台灣收益有594萬，主動統一台股增長有488萬，凱基台灣TOP50（009816）有273萬，元大高股息（0056）有207萬，前五大全都被ETF包辦。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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