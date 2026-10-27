台股回檔逾7％！00961近5日含息報酬1.36％居冠 15檔ETF僅2檔收紅

台股高檔震盪，高股息ETF抗跌能力成為市場焦點。加權指數10月20日收在46,292.93點，下跌529.15點，較10月6日收盤累計回檔7.08%。根據CMoney截至10月20日的還原收盤價資料，選列的15檔台股ETF中，近5個交易日僅2檔含息報酬為正，其中富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF（00961）以1.36%居比較名單之首，元大台灣高息低波（00713）則以1.01%居次。

本波台股修正受到AI估值及產業融資風險疑慮影響。中央銀行19日指出，相關因素帶動全球科技股自10月以來回檔，外資於10月12日至16日合計賣超台股194.02億美元。隨著科技股承壓，高股息ETF的產業配置與持股結構，也逐漸反映在短期報酬差異上。

若以10月6日收盤為基準，觀察近9個交易日含息報酬，00713以3.02%居首，00961達2.75%，統一台灣高息動能（00939）則為2.71%。相較之下，群益台灣精選高息（00919）為0.91%，國泰永續高股息（00878）及復華台灣科技優息（00929）分別為負0.82%、負2.95%，顯示高股息ETF即使具有相似的配息訴求，實際總報酬仍存在差距。

觀察00961持股，截至10月19日，其股票現貨部位未持有台積電，玉山金、上海商銀及兆豐金合計占19.87%，並配置興富發、台灣高鐵等非電子股。其中，三檔銀行與金控股及興富發在10月6日至20日期間股價均上漲，成為觀察00961近期相對抗跌表現的重要線索。

不過，00961並非完全避開科技股，仍持有華碩、廣達與緯創，三檔合計占22.67%。其追蹤指數將股利率、股東權益報酬率（ROE）納入選股及權重調整，並結合ESG篩選，希望在月配息之外，同時兼顧企業獲利與成長條件。

隨著台股回檔，高股息ETF的比較重點也從配息金額延伸至含息總報酬。00961在本次近5日與近9日觀察期間均維持正報酬，反映不同選股策略在市場修正期間的表現差異。不過，短期抗跌不代表未來能持續領先，投資人仍須將股價變動與配息一併納入評估，才能掌握實際持有績效。

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