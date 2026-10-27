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美股反彈費半大漲2.82%！AI巨頭財報登場 009800聚焦科技股投資機會

聯合新聞網／ 綜合報導
台股今日盤中刷新高後賣壓出籠，指數翻黑作收。圖／本報系資料照片 曾吉松
台股今日盤中刷新高後賣壓出籠，指數翻黑作收。圖／本報系資料照片 曾吉松

美國股市本周迎來科技巨頭財報密集公布期，Alphabet微軟（Microsoft）與亞馬遜（Amazon）將陸續公布最新財報。財報公布前，美股昨（26日）先止跌回升。人工智慧（AI）公司Anthropic正式向美國證券交易委員會遞交上市申請，帶動AI相關股票走強。納斯達克綜合指數上漲0.82%，收在26,169.38點；標準普爾500指數上漲0.70%；道瓊工業指數上漲0.28%。

半導體股是當天漲勢主力。費城半導體指數上漲2.82%，其中輝達上漲2.39%、超微上漲2.80%、美光上漲2.98%、博通上漲2.33%。特斯拉獲巴克萊調高投資評等，加上市場再度傳出與SpaceX合併的消息，股價大漲5.21%，創下約三個月來新高。那斯達克100指數單日漲幅超過1%，表現優於標普500指數。

中信NASDAQ（009800）經理人張圭慧表示，Anthropic公布的財務資料，讓市場重新看見AI產業的商業化進展。根據上市申請文件，Anthropic今年上半年營收約163億美元。文件也揭露，Anthropic與亞馬遜、Alphabet簽訂了約2,210億美元、且不可取消的雲端算力合約。這代表AI模型開發商對運算資源的需求，正逐步轉化為大型雲端業者的長期訂單。

張圭慧指出，這一輪科技巨頭財報的觀察重點，已經從「投資多少錢」轉向「投資能不能賺錢」。過去幾年，科技巨頭在AI基礎設施投入上千億美元。若AI與雲端相關產品的用戶數及營收成長優於預期，將有助緩解投資人對AI投資回報的疑慮，也讓高額資本支出更有延續的理由。反之，若投資規模持續擴大，獲利進度卻不如預期，股價就可能面臨評價修正的壓力。

在總體經濟方面，張圭慧提醒，美國10年期公債殖利率仍在5%附近。中東局勢升溫也讓布蘭特原油價格維持在每桶110美元以上的高檔。美國聯準會本周召開利率會議，市場普遍預期利率將維持不變，但由於先前通膨數據高於預期，不少專家認為聯準會可能釋出偏向緊縮的訊號。再加上期中選舉增添不確定性，科技股短期仍可能受到利率與市場情緒左右。

不過，張圭慧強調，具備龐大平台生態系與優異商業化能力的科技巨頭，仍是AI應用長期發展的主要受惠者。財報季正是重新檢視企業基本面的好時機。近期科技股震盪未必代表AI長期趨勢反轉，更值得注意的是，市場正在進行新一輪的汰弱留強。在資金成本提高、產業競爭升溫與估值要求趨嚴之下，具備強勁現金流、多元收入來源、產業護城河，以及能將AI技術進一步商業化的企業，可望展現較佳韌性。

張圭慧建議，財報公布前後股價波動可能加大，投資人不必急於一次大筆進場，可善用科技股拉回的機會，以分批或定期定額方式布局追蹤Nasdaq100指數的美股ETF如009800，參與美國大型科技企業的長期成長潛力。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

財報 科技股 美股 Alphabet 微軟 亞馬遜 超微 009800中信NASDAQ ETF

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