39歲才開始存股太晚？每月投入1萬元 老派：試算26年複利最高累積3146萬

我姊今年剛滿39歲，完全沒有投資，以前有錢就是放銀行。

現在才開始投資，是不是太晚了？是不是也很難再看到明顯的投資效果？

如果你也是這麼想，先不要急著下定論。因為我幫她計算投資結果後，結果可能跟你想的不太一樣。

我姊其實一直對投資沒什麼興趣，直到最近公司同事一直在聊股票，她才在一次聊天中跟我提到：「我是不是也該開始投資了？」

有一天，我姊傳訊息給我，請我教她買股票。

我只叫她做三件事：

盤點手上所有的銀行帳戶，選一家開證券帳戶。

算出每個月能投資多少錢。

設定定期定額。

然後我跟她說，你現在只要做一件事：設定好定期定額，然後忘掉。

不要因為市場下跌就停止，也不要因為別人賺得比較多，就突然改變自己的投資方式。每個月固定投入1萬元，剩下的交給時間就好了。

但真正可惜的，不是太晚才開始，而是知道自己應該開始，卻又因為覺得「太晚了」，選擇繼續等待。

所以如果你覺得錯過了最好的時間，現在就開始投資也不遲！

39歲才開始，確實比20幾歲開始晚了好幾十年，也少了很多複利累積的機會。

接著我幫她計算，39歲開始、65歲退休，共計26年。

每個月投資1萬元，26年總共會投入312萬元。

用不同的年化報酬率試算，到了65歲，這312萬元可能累積成不同的金額：

以上僅為複利試算，實際投資報酬會隨市場波動，最終結果可能有所不同。

投資最好的時間點是十年前，第二好的時機就是現在。

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