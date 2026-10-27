市值型ETF五元老比拚！0050分割穩坐龍頭寶座、006204涵蓋94%最廣

台股今年多頭氣勢如虹，指數與含息報酬創下新高，讓「指數化投資」再度成為市場焦點。許多投資人好奇，若想追求與大盤同步成長，如何只靠一檔ETF輕鬆買下全台灣？

財經YouTuber「懶錢包」在年度評比中，從台股20檔市值型ETF中挑選出最具代表性的6檔進行深度剖析，直言被動投資首選結構單純的傳統老牌標的，並點出當前0050在費用率與績效上已展現全面優勢。

市值型ETF大盤點：大盤涵蓋率它居冠

懶錢包分析，若以「買大盤」為指標，目前台股符合條件的市值型ETF約有20檔。

若計算成分股市值佔大盤比重，涵蓋率最高的是追蹤加權指數的永豐臺灣加權（006204），佔比高達94.47%；其次為元大臺灣ESG永續（00850）的87.67%、富邦摩台（0057）與元大MSCI台灣（006203）的83.87%。

而市場熱門的凱基台灣TOP50（009816）以81.34%排名第四；大家熟知的元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）等則以約80%緊追在後。

0050降費分割現綜效！穩坐市值型霸主地位

在挑選標的上，懶錢包優先推薦5檔歷史最悠久、策略純粹依市值加權的「五老」類大盤ETF，並加入新竄紅的009816進行對比。

其中，0050與006208這對台灣50雙胞胎長年人氣最高，但0050自2025年大幅調降費用率與進行股票分割後，規模一舉突破2.5兆元、股東人數達356萬人，重新在內扣費用與追蹤績效上超車006208，成為首選標的。

相較之下，MSCI台灣雙胞胎0057與006203雖然成分股橫跨上市櫃、涵蓋度更廣，但股東人數各僅3000多人。

追蹤加權指數、持有277檔股票的006204，大盤涵蓋率雖逼近全市場，股東數卻僅千餘人，規模受限導致費用率難以大幅壓降。

首檔零配息009816竄起！電子權重飆破8成

至於今年初掛牌的超新星009816，主打台股首檔「不進行收益分配」的零配息機制，吸引高達93萬名股東支持。

不過懶錢包提醒，009816因設有台積電權重限制並採用動能分配權重，風格偏向追求超額報酬，金融股比重顯著增加，與傳統大盤市值加權的走向有所差異。

此外，受AI熱潮催化，台股電子類股市值權重已飆升至80.87%，傳產與金融分別壓縮至10.79%與8.34%，各檔ETF的產業配置也更加往科技股傾斜。

懶錢包總結，指數化投資雖然看似無聊，但光是取得與市場一致的報酬，長期下來就能勝過多數主動投資人；建議不論新手或資深存股族，皆可將全市場類大盤ETF作為核心資產配置，透過持續買進、長期持有，穩健享受台灣經濟成長的果實。

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