Google搶簽3590MW核電供電協議！AI缺電危機升溫 009831電力算力ETF 10/29掛牌

AI產業快速擴張，電力供應正成為科技巨頭布局算力的重要挑戰。Google母公司Alphabet近期與美國核電業者Constellation（CEG）簽署合計3,590MW（百萬瓦）的供電協議，透過長期合約確保未來電力來源，也凸顯AI資料中心對穩定供電的需求持續升高。隨著電力基礎建設受到關注，預計10月29日掛牌的FT核心AI電力算力ETF（009831），也將電力供應鏈納入主要投資布局。

根據協議內容，Alphabet取得的3,590MW供電規模，包括11部核電機組增容所帶來的890MW新增容量，合約期間為20年，首批預計2028年上線，並於2032年底前全數到位；另外2,700MW則來自既有電廠，供電合約長達15年。科技企業提前鎖定長期電力來源，反映AI算力擴張不僅需要晶片，也必須具備足夠的電力支援。

美國電網供電壓力同樣受到關注。美國最大電網PJM在2028至2029年度容量拍賣中，出現6,831MW的容量缺口，並提出相關防範措施，規劃自2027年6月起，新設大型用電戶若未配置新增電源，在電網緊急情況下可能面臨用電限制。隨著資料中心持續擴建，電力取得與電網承載能力已成為AI產業發展的重要課題。

國際能源總署（IEA）預估，全球資料中心用電量將由2025年的485TWh，增加至2030年約950TWh，規模接近翻倍。台灣也面臨相同趨勢，今年8月高壓以上產業用電首次突破160億度，創下歷史新高。台綜院分析，半導體產業用電年增4.84%，主要受到AI算力需求帶動。由於電力必須經過輸電、變電及配電等環節才能送達資料中心，相關設備與基礎建設需求也隨之受到重視。

因應AI算力與電力需求同步成長，富蘭克林華美投信旗下FT核心AI電力算力ETF（009831）預計10月29日掛牌，電力供應鏈投資比重達40%。其前十大成分股中，有5檔屬於電力相關企業，包括電力管理業者伊頓（ETN）、鈾礦企業卡梅科（CCO.TO）、中電控股（0002.HK）、關西電力（9503.T）及備用發電設備業者基內瑞克（GNRC）。

除了電力供應鏈，009831也納入Alphabet與微軟（MSFT）等大型科技企業，布局方向同時涵蓋AI算力需求端與電力供應端。從Google提前簽署長期供電協議，到資料中心用電量持續攀升，AI產業的競爭已不只聚焦晶片效能，電力取得、輸配電設備及供應穩定性，也逐漸成為影響算力擴張的重要因素。

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