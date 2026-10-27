123檔ETF跌破發行價！00961逆勢漲2.75％ ROE選股成抗跌關鍵

高股息ETF配息與績效爭議再度成為市場焦點。民進黨立委王世堅22日質詢金管會主委彭金隆時指出，國內306檔掛牌ETF中，有123檔市價跌破發行價，質疑部分投信過度強調高股息、高配息，甚至以「巴菲特推薦」作為行銷訴求，導致投資人承擔損失。面對ETF行銷爭議，彭金隆坦言現行罰則上限偏低，金管會已提出修法草案，規劃提高罰則。

台股22日開高走低，加權指數終場重挫846點，收在46,041點，跌幅1.81%，外資單日賣超816億元，電子權值股、AI、記憶體及塑化族群同步走弱。相較之下，FT臺灣永續高息（00961）當日僅下跌0.44%，跌幅約為大盤四分之一。台股隨後因23日薔琵颱風休市及26日光復節補假，連續休市四天，27日恢復交易。

從近期表現觀察，加權指數自10月6日創下49,822點收盤新高後進入修正。根據CMoney統計，10月6日至20日共9個交易日，大盤累計下跌7.08%，00961以還原收盤價計算則上漲2.75%，呈現相對抗跌表現。此外，00961於2024年10月以每單位10元發行，22日收盤價達13.49元，較發行價高出34.9%，且尚未計入掛牌以來的配息。

00961的選股特色在於將企業獲利能力納入篩選機制。該ETF追蹤「NYSE臺灣ESG高息指數」，首先排除近12個月股東權益報酬率（ROE）為負的公司，再透過Sustainalytics ESG風險評分篩選，最後依股利率選出30檔成分股，並參考ROE成長率調整權重。11月定期審核將採「股利率×（1＋前三季ROE年增率）」排序，讓獲利成長表現影響成分股配置。

持股結構也是00961近期表現的重要觀察指標。截至10月19日，00961持有的30檔成分股中並未納入台積電，半導體權重僅3.12%，非電子股占比接近六成，金融股合計達21.19%。由於金融類股在22日大盤重挫時逆勢上漲0.62%，也使00961與電子權值股主導的大盤呈現不同走勢。

配息方面，00961並非以維持固定高配息為目標，10月每單位配息由前三個月的0.19元調降至0.09元。對高股息ETF投資人而言，除了關注配息率，也應檢視持股企業獲利、ETF市價及含息總報酬，避免只憑單次配息金額判斷長期投資績效。

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