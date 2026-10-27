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台股波動大 00918經理人：短線留意玻璃布與CCL族群

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

針對短線盤勢與操作策略，大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，投資人現階段可聚焦基本面無虞且具備實質題材的族群。除持續關注高速光通訊、記憶體、台積電（2330）相關供應鏈及AI伺服器與PCB族群外；短線亦可留意具備技術門檻與產能優勢的玻璃布與高階CCL供應鏈，觀察其價格落實與毛利率改善狀況。

面對盤勢震盪，投資人不妨透過定期定額或逢低布局兼具企業基本獲利與高填息特性的優質ETF，穩健掌握台股長線多頭與AI升級契機。

郭修誠表示，近期台股受到美國科技股財報回神與美股四大指數反彈帶動，市場對AI產業的關注度再度升溫，配合Anthropic提交上市申請等利多，推升台股加權指數盤面表現。

隨著美國科技巨頭財報上周傳出佳音，預期後續微軟、Google、Intel與Amazon等重量級財報與法說會陸續登場，將有助於帶動整體產業供應鏈維持強勢。

郭修誠指出，從產業面觀察，AI伺服器、800G與1.6T高速交換器及高階運算需求持續強勁，直接帶動PCB上游玻璃布與銅箔基板（CCL）進入新一輪的產業升級與漲價循環。

由於AI伺服器與高速傳輸設備對低介電損耗、高頻高速材料的要求大幅提高，推動高階玻璃布（Low-Dk / Low-Df）及高階CCL需求顯著成長。再加上部分產能排擠效應使供需出現吃緊，預期相關族群的毛利率與獲利表現將迎來優化空間，成為盤面結構性亮點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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