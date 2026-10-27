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00881、00935重押台積電等3檔權值股！葉芷娟揭集中投資3理由：明知風險仍續買

聯合新聞網／ 葉芷娟
葉芷娟分享00881、00935與台積電、聯發科、台達電同步布局的策略，坦言持股集中是主動選擇，看重科技權值股與ETF定期調整成分股的機制。中央社
葉芷娟分享00881、00935與台積電、聯發科、台達電同步布局的策略，坦言持股集中是主動選擇，看重科技權值股與ETF定期調整成分股的機制。中央社

＊原文發文時間為10月26日

休了四天，台股明天就要開盤啦！你的「購物清單」想好了嗎？

我是積極型的投資人，所以核心部位放的不是市值型ETF，而是科技型ETF。過去一路存國泰台灣科技龍頭（00881），累積到一定張數後，近期的新歡是野村台灣新科技50（00935）。這些我都分享過。

不過前幾天收到一則提問，我覺得很有意思，就拿出來聊聊：

「芷娟，你已經定期定額台積電聯發科台達電了，為什麼核心部位的科技型ETF，還選這三檔合計占比近50%的00935，和占比達56%的00881？這樣資金會不會太集中？」

這題問得很好。

沒錯，這樣看來確實很集中在台積電、台達電、聯發科三檔。但我想分享一下，我為什麼「明知道集中，還是這樣配」：

1.這是我的選擇，不是我沒發現。

我主觀上喜歡大型科技權值股，相信它們是台股的骨幹。集中，是我清楚知道之後，主動做的決定。

2.個股和ETF，在我心裡扮演不同角色。

人生總有需要用錢的時候，真到了要賣股那天，我會先賣個股，ETF留到最後。因為一籃子的投資，始終是我心中最最最穩的那塊壓艙石。

3.ETF會自己「換血」。

指數有它的篩選邏輯，成分股會定期調整，現在前三大是台積電、聯發科、台達電，不代表永遠都是。說不定再過一陣子，名單就換人了，而ETF會幫我自動跟上。

所以現階段，個股和ETF我還是會同步存下去。

最後想說：投資沒有標準答案，只有你知不知道自己為什麼這樣配、承不承受得了它的波動。想清楚了，明天開盤，不管紅綠，心都會比較定。

◎本文獲 葉芷娟 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00881國泰台灣科技龍頭 00935野村臺灣新科技50 ETF 聯發科 台積電 台達電

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