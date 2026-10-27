0050太強別買009826稀釋報酬？投資人反駁 揭集中投資風險

網路上看到網紅提出的謬論：「對台灣有信心要買元大台灣50（0050），不要買009826來稀釋報酬率！」

一小段話充滿無知的誤導！

集中投資確實有機會獲得高報酬，但高報酬的孿生兄弟就是高風險，兩者形影不離，而且購買全世界股票的用意不只是分散單一國家的地緣政治與產業過度集中的風險，更是為了賺到全世界其他國家的豐厚報酬，因為不知道下一個明星在哪？所以009826包山包海買下全世界，包括大中小型股票都囊括，就不會錯失任何利潤！

該網紅也用VT過去某段時間輸給0050或0056的回測來貶低全世界股票，又犯了一個普遍的錯誤：「用過去績效評斷未來！」他的論點就是愛台灣、0050正紅，可以一直熱火半邊天，他還用棒球來形容台灣目前的牛市就類似滿壘無人出局，009826卻只敢觸擊得一分，說得好像用力揮棒的0050一定會滿壘全壘打似的，都沒想到被三振或雙殺三殺的可能性更大，典型的偏見，完全是針對指數化投資分散全世界來貶損。

結論：買009826不但不會稀釋報酬率，反而可以在盡量分散的優勢下，表現出抗跌能力好、漲幅都能守住，長期很可能贏過波動較大、大漲後大跌更多的0050，除此之外，009826更能賺到全世界不同國家產業的輪動，這一點，0050永遠做不到。

所以說，投資網紅很多，邪門歪道不少，只想收割韭菜，沒想提升自己的投資知識，所以投資人務必遠離這些江湖術士！

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