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風險、避險需求並存加溫債市交易 非投等債價量齊揚

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2026年來日均量逾萬張債券ETF績效表現。資料來源：CMoney
2026年來日均量逾萬張債券ETF績效表現。資料來源：CMoney

中東局勢未解推升油價與通膨壓力，驅使聯準會升息，市場短線震盪加劇。不過，企業亮眼財報支撐投資信心，目前市場氛圍呈現風險偏好、避險需求並存的格局，此時債券投資價值浮現，隨之帶動債券ETF熱度。觀察今年來有九檔債券ETF日均量超過萬張，；九檔ETF今年來有三檔績效繳出正報酬，全數皆為非投等債ETF；群益優選非投等債ETF（00953B）漲幅4.93%居冠。

群益投信債券ETF研究團隊表示，觀察過去七次聯準會首度升息前後一年，十年期美債殖利率大多提前走高，不過，現階段彈升幅度已有過度反應跡象，預期後續利率風險將逐漸降溫。短線市場仍易受中東戰事、能源價格走勢所牽動，投資人可趁市場震盪之際伺機進場布局，以掌握債市成長契機。考量現階段政策不確定性尚存，債市佈局應以息收為優先考量，可配置不同存續期間、債種的債券ETF，並靈活調整投組，以打造攻守兼備的投組。

00953B經理人李忠泰指出，多數非投等債發行公司獲利強勁且展望樂觀，目前槓桿率與歷史平均水平持平，同時到期債務規模維持在可控範圍，預期未來一年違約率將降至多年來的低點，再加上景氣偏向上行，顯示當前非投等債市場基本面穩健。在高利率將延續、經濟持堅的環境中，具備高票息、低存續優勢的非投等債期望報酬較優。配置上，建議投資人避開CCC級等信用品質偏低標的，以降低尾端風險。

群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄指出，今年來有超過6,534億美元淨流入投等債，其中，長債更有機構投資人持續加碼的跡象，顯示市場未因美債殖利率竄升、升息等因素撤離投等債，預期這將成為投等債後市表現的重要支撐。目前投等債殖利率高於長期平均，有助於提供收益緩衝、支撐收息配置需求，投資人可留意結合ESG概念的長天期投等債作為兼顧收益來源、平衡投組波動等多重投資需求的投資選擇。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

非投等債 避險 債市

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