00757啟動股票分割！最高1拆7、每張降至2萬元…投票資格與時程一次看

統一FANG+（00757）自2018年以20元發行價掛牌以來，隨AI與科技巨頭長線多頭浪潮，淨值突破百元並創下海外ETF最快破百元紀錄。統一投信近日宣布，為降低入手門檻、提升流動性，正式啟動00757股票分割議案。

統一投信說明，ETF分割如同切分披薩，總資產價值完全不變，投資人持有單位數則等比增加。

依規定，分割後每單位淨值不得低於20元發行價，將以受益人會議當天淨值為基準，採「最大整數倍」分割：

淨值100元至119.99元：分割5倍。 淨值120元至139.99元：分割6倍。 淨值140元至159.99元：分割7倍。

以淨值140元推演，採「一拆七」分割後每單位淨值降至20元。原持有一張（1,000股）增為7張，總市值維持14萬元不變；持有300股者增為2,100股（2.1張），總市值維持4.2萬元。

關鍵投票時程如下：

投票資格日

10月30日前買進並持有（含零股1股）即具投票資格。

投票期間

11月13日起可透過「集保e手掌握」、券商APP進行電子投票，或填寫紙本表決票。

截止與開會日

紙本投票須於11月30日下午4:30前寄達（非郵戳為憑），電子投票至當晚11:59截止。受益人大會預計於12月3日召開，隔日公告最終分割結果。

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