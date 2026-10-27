快訊

台女日本河口湖遭割頸亡…疑丈夫為詐保共同殺人 南檢聲押禁見獲准

美股反彈助攻！台股開高一度大漲逾500點 台積電翻紅、台達電反壓重

煙花將轉強颱大迴轉！賈新興曝對台日影響 東北季風這天氣溫大跳水

聽新聞
0:00 / 0:00

00757啟動股票分割！最高1拆7、每張降至2萬元…投票資格與時程一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
統一FANG+（00757）啟動ETF分割議案，依受益人會議當天淨值，規劃最高1拆7，並將於11月13日開放投票、12月3日召開受益人大會。記者曾原信／攝影
統一FANG+（00757）啟動ETF分割議案，依受益人會議當天淨值，規劃最高1拆7，並將於11月13日開放投票、12月3日召開受益人大會。記者曾原信／攝影

統一FANG+（00757）自2018年以20元發行價掛牌以來，隨AI與科技巨頭長線多頭浪潮，淨值突破百元並創下海外ETF最快破百元紀錄。統一投信近日宣布，為降低入手門檻、提升流動性，正式啟動00757股票分割議案。

統一投信說明，ETF分割如同切分披薩，總資產價值完全不變，投資人持有單位數則等比增加。

依規定，分割後每單位淨值不得低於20元發行價，將以受益人會議當天淨值為基準，採「最大整數倍」分割：

淨值100元至119.99元：分割5倍。

淨值120元至139.99元：分割6倍。

淨值140元至159.99元：分割7倍。

以淨值140元推演，採「一拆七」分割後每單位淨值降至20元。原持有一張（1,000股）增為7張，總市值維持14萬元不變；持有300股者增為2,100股（2.1張），總市值維持4.2萬元。

關鍵投票時程如下：

投票資格日

10月30日前買進並持有（含零股1股）即具投票資格。

投票期間

11月13日起可透過「集保e手掌握」、券商APP進行電子投票，或填寫紙本表決票。

截止與開會日

紙本投票須於11月30日下午4:30前寄達（非郵戳為憑），電子投票至當晚11:59截止。受益人大會預計於12月3日召開，隔日公告最終分割結果。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00757統一FANG+ ETF 門檻 股票分割

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

0050抱了十幾年全出清換009826！投資人揭5理由：不各一半「因已含台股」

韓國散戶寧願玩槓桿也不買台股ETF！他好奇原因 0050被點名

存股1000萬是關鍵門檻！年報酬5.85％等於多領一份年薪 相當於月薪4.8萬

Google一口氣搶3590MW核電！AI缺電商機爆發 009831布局40％電力股

相關新聞

00878老本還夠配發20季！知美點「11月配1.01元及格」：月領1萬需存這張數

台股高股息ETF掀起配息大戰，元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）與群益台灣精選高息（00919）年化殖利率衝上11%至13%，吸引百萬存股族搶進。面對驚人增幅，不少人擔憂高配息能撐多久？ 財經YouTuber知美指出，高股息ETF絕非印鈔機，配息底氣來自成分股的資本利得與股利，並針對00878即將到來的11月除息，試算合理區間與續航力。

00757啟動股票分割！最高1拆7、每張降至2萬元…投票資格與時程一次看

統一FANG+（00757）啟動股票分割議案，最高一拆七；10月30日前持有者具投票資格，12月3日開會。

Google一口氣搶3590MW核電！AI缺電商機爆發 009831布局40％電力股

AI競賽延伸至電力基建，Alphabet與Constellation簽3590MW供電協議；009831供應鏈配置40%，10月29日掛牌

存股1000萬是關鍵門檻！年報酬5.85％等於多領一份年薪 相當於月薪4.8萬

股票資產達千萬元被視為重要門檻，以5.85%年化報酬估算，每年增值58.5萬元，等同年薪中位數，靠紀律與時間累積資本。

韓國散戶寧願玩槓桿也不買台股ETF！他好奇原因 0050被點名

網友好奇韓國散戶熱衷槓桿交易卻不投資台股ETF，0050遭點名；留言對投資偏好與台股風險看法不一，引發討論。

0050抱了十幾年全出清換009826！投資人揭5理由：不各一半「因已含台股」

作者稱已賣光0050改買009826，主因分散全球股票風險、涵蓋各國企業及台灣法規較親近，並以近期報酬數據支持長期持有。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。