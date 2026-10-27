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00878老本還夠配發20季！知美點「11月配1.01元及格」：月領1萬需存這張數

聯合新聞網／ 知美Jimmy
00878因成分股受AI題材帶動，配息大幅調升至1.01元，知美評估11月若維持此水準即算及格，並推估其高配息續航力仍可支撐約20季。記者張文玠／攝影
00878因成分股受AI題材帶動，配息大幅調升至1.01元，知美評估11月若維持此水準即算及格，並推估其高配息續航力仍可支撐約20季。記者張文玠／攝影

台股高股息ETF掀起配息大戰，元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）與群益台灣精選高息（00919）年化殖利率衝上11%至13%，吸引百萬存股族搶進。面對驚人增幅，不少人擔憂高配息能撐多久？

財經YouTuber知美指出，高股息ETF絕非印鈔機，配息底氣來自成分股的資本利得與股利，並針對00878即將到來的11月除息，試算合理區間與續航力。

三大高股息增幅驚人！00878飆漲152%奪冠

知美分析，三大高股息ETF每季配息大幅調升：0056從0.866元增至1.72元，增幅98.61%；00919由0.54元升至1.1元，成長103.7%；00878更從0.4元飆升至1.01元，累計增幅152.5%居冠。

回顧2023至2025年，00878殖利率多落在6.4%至8.75%，如今破10%是受惠全球AI供應鏈帶動成分股獲利，投資人切勿將雙位數殖利率視為常態。

11月配息多少合理？維持1.01元即算及格

針對00878的11月配息預期，知美指出，其核心選股追求穩定，若維持前季水準配發1.01元以上（年化殖利率約11.37%）即屬「及格」；若挑戰12%殖利率、拉高至1.066元以上，則是「超乎預期」的成績。

配息續航力大盤點：00878估能再發20季

ETF會否彈盡糧絕？知美檢視淨值組成中的收益平準金與資本損益平準金試算：0056約可維持19季高配息；00878底氣最足，有望維持20季以上；殖利率達13.44%的00919則剩約16季。

知美提醒，資本損益平準金含未實現利益，殖利率與續航力如同蹺蹺板難以兼得。

月領1萬被動收入：需買30張、本金破百萬

若想藉由00878打造現金流，以市價35.53元、單季配發1.01元換算：目標月領1萬元（單季3萬），需持有30張，本金約105.5萬元；挑戰月領3萬元（單季9萬），則需90張，成本約316.6萬元。

知美建議投資人應回歸長期定期定額與股息再投入，切勿因短線震盪打亂節奏。

◎本文獲 知美JiMMY 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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