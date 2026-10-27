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Google一口氣搶3590MW核電！AI缺電商機爆發 009831布局40％電力股

聯合新聞網／ 綜合報導
Google母公司Alphabet簽署3,590MW供電協議，凸顯AI資料中心電力需求升溫。FT核心AI電力算力ETF（009831）布局40%電力供應鏈，預計10月29日掛牌。記者許正宏／攝影
Google母公司Alphabet簽署3,590MW供電協議，凸顯AI資料中心電力需求升溫。FT核心AI電力算力ETF（009831）布局40%電力供應鏈，預計10月29日掛牌。記者許正宏／攝影

全球AI投資競賽正從晶片延伸至電力基礎建設。隨著科技巨頭持續擴大AI算力，資料中心面臨「晶片買得到、電力不一定接得到」的新挑戰。Google母公司Alphabet日前與美國最大核電業者Constellation簽署總計3,590MW（百萬瓦）的供電協議，凸顯AI產業對穩定電力的需求持續升溫。富蘭克林華美投信推出的FT核心AI電力算力ETF（009831），電力供應鏈配置達40%，預計10月29日掛牌，布局AI電力基礎建設商機。

Google此次簽署的供電協議中，約890MW來自11部既有核電機組增容，合約長達20年，預計2028年開始供電，並於2032年底前陸續到位；其餘2,700MW則屬既有電廠的15年供電安排。科技巨頭提前多年鎖定電力供應，反映AI資料中心擴張面臨的能源瓶頸日益受到重視。

AI資料中心用電需求快速增加，也對電網供應能力形成壓力。美國大型電網營運商PJM在2028／2029年度容量拍賣中出現6,831MW的容量缺口，並提出大型新增用電戶須配合電網可靠度管理的相關方案。這意味著未來AI資料中心即使已取得輝達晶片，仍可能因電力供應不足而延後啟用。

根據國際能源總署（IEA）預估，全球資料中心用電量將從2025年約485TWh，增加至2030年約950TWh，規模接近翻倍。台灣同樣面臨AI用電需求升溫，8月高壓以上產業用電首度突破160億度，其中半導體業用電年增4.84%。隨著AI基礎建設擴張，相關商機不再侷限於發電，還涵蓋核能、電網設備、輸配電系統及資料中心備援電力等供應鏈。

在ETF布局方面，有別於傳統AI科技ETF主要聚焦半導體，FT核心AI電力算力ETF（009831）將40%配置於電力供應鏈。前十大成分股包括電力管理大廠伊頓（Eaton）、鈾礦企業卡梅科（Cameco）、中電控股、關西電力及備用發電設備業者基內瑞克（Generac），同時納入Alphabet、微軟等AI用電大戶，涵蓋電力供應與算力需求兩端。

過去AI投資市場關注的是晶片供應與算力成長，如今科技巨頭開始透過長期供電協議確保能源來源，也讓電力基礎建設的重要性逐漸浮現。當AI資料中心持續擴張，穩定供電能否跟上算力需求，將成為影響產業發展的重要環節，也使009831所布局的電力供應鏈受到市場關注。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009831FT核心AI電力算力 ETF Alphabet Google 晶片 能源 美國

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