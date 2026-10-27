存股1000萬是關鍵門檻！年報酬5.85％等於多領一份年薪 相當於月薪4.8萬

在存股這條路上，很多人常問：「到底要存到多少資產，才算真正邁入一個有感的里程碑？」如果以台灣當前的職場現況來看，「第一個千萬股票資產」，絕對是一個極具戰略意義的門檻。

根據官方統計數據，目前國人的「年薪中位數」大約落在58.5萬元。這意味著全台灣有一半的上班族，辛辛苦苦工作一整年，領到的總收入就在這個數字上下。我們每天早出晚歸，付出時間、體力與精神，換來的這份薪水，是維持日常生活的糧草。但薪水是用時間與勞力換取的，它的成長有上限，而且只要我們停止工作，收入就隨之中斷。

但如果我們的股票資產市值達到1000萬元的那一天起，只要市場給予一個非常溫和、合理的5.85%年化報酬率，這筆資產每年產生的增值，就剛好等於一個台灣勞工一整年的年薪中位數（1000萬X5.85%=58.5萬）。換句話說，你不需要另外開公司、不需要當老闆僱用員工，光是這1000萬的優質資產，就等於在你看不到的地方，多了一個任勞任怨的分身，每天默默為你工作，幫你賺進第二份全職薪水。

靠薪水累積資產，就像是逆水行舟，每一步都沉重；但只要透過紀律與時間，把自己推過「千萬門檻」，就會正式體驗到資本為你加速的感覺。

看著資本市場的爆發力，很多人容易心生焦慮，覺得自己本金小、存得慢。但請記得，任何龐大的資本引擎，都是從第一股、第一張慢慢組裝起來的。不需要去羨慕別人的資產規模，也不需要追求一夜暴富。只要方向對了，堅持投資紀律，一股一股地買、一張一張地存，那個為你默默工作的分身，終究會一天天長大。

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