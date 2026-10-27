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韓國散戶寧願玩槓桿也不買台股ETF！他好奇原因 0050被點名

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇韓國投資人為何不選擇定期定額台股ETF，反而偏好槓桿交易，引發討論；有人認為投資偏好不同，也有人提醒0050仍有下跌風險。聯合報系資料照
一名網友好奇韓國投資人為何不選擇定期定額台股ETF，反而偏好槓桿交易，引發討論；有人認為投資偏好不同，也有人提醒0050仍有下跌風險。聯合報系資料照

台股近年成為投資市場關注焦點，大盤型ETF也受到不少投資人青睞。近日一名網友在Dcard股票板發文，好奇韓國投資人既然熱衷做多與槓桿交易，為何不考慮投資台灣的大盤型ETF，透過定期定額參與台股行情，反而選擇在當地市場承擔較高風險，貼文引發討論。

原PO以「那些韓國歐巴為什麼不來台股投ETF就好？」為題，認為台股大盤相對穩定，韓國投資人若選擇台股ETF，或許能減少高槓桿操作帶來的虧損風險。他也好奇，為何部分韓國投資人寧願在當地市場積極操作，也不選擇定期定額投資台股。

貼文曝光後，有人認為關鍵可能在投資偏好，留言「台股太穩 他們看不上」、「不夠刺激 人家不要」，也有人直言「老實賺錢很無趣對吧」，認為部分投資人追求的並非長期穩健累積，而是短線交易帶來的刺激感。

不過，也有網友反駁台股不太會跌的說法，提醒「怎麼不會跌 6月高點上車0050的現在是跌的喔」，指出即使是追蹤台股大盤的ETF，仍可能因進場時點不同而出現帳面虧損。另有人反問「前幾天是漲就對了？」，質疑將台股視為穩賺市場的想法過於樂觀。

至於韓國投資人的實際操作方向，討論中也出現不同看法，有人表示「韓國歐巴已經大舉進軍美股了」，也有人提出「你怎麼知道不會有韓國歐吧開超大槓桿做空反而這次獲利呢?」。從台股ETF到韓股槓桿交易，這場討論反映投資人對風險與報酬的不同偏好，也提醒市場上並不存在只漲不跌的投資標的。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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