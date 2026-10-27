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0050抱了十幾年全出清換009826！投資人揭5理由：不各一半「因已含台股」

聯合新聞網／ 009826貝萊德世界股票收藏家
一名長期持有0050的投資人分享，已將持股全數轉換為009826，主要看好全球股票布局能降低單一國家及產業的集中風險，並提出5大換股理由。聯合報系資料照
一名長期持有0050的投資人分享，已將持股全數轉換為009826，主要看好全球股票布局能降低單一國家及產業的集中風險，並提出5大換股理由。聯合報系資料照

我為什麼賣光0050買009826？

20260803，台灣第一檔全世界股票ETF：「009826貝萊德世界股票ETF」上市，我馬上賣光所有元大台灣50（0050），幾天內全部換成009826，為什麼？

1：符合投資導師約翰柏格先生說的：「不要在稻草堆裡找一根針，把稻草堆買下來！」老人家指的稻草堆是全世界股票，不是「單一國家」股票，0050不但是集中在一國的股市，更集中在半導體等科技產業，大賺的反面是大賠，投資要先考量風險而非報酬，所以投資009826比0050更符合分散風險的原則。

2：全世界各國，尤其是美國的輝達蘋果微軟谷歌亞馬遜等龍頭企業，加上全世界大中小優秀企業，將來哪一個產業或某一家企業大賺，都在009826的包山包海之中，孫悟空一翻筋斗，翻不出如來佛的手掌心，一切都被囊括在009826的持股之中，這一點0050無法做到。

3：持有0050這種台股大盤的標的十幾年，「夠了！」一直期待投資全世界股票，但嘗試過美國券商的申請以及真正進行複委託買VT，都覺得國外法規太複雜與不友善，例如美國的遺產稅，也覺得買遠在他鄉的商品過程太繁瑣且不夠透明，所以後來清空持股繼續乖乖持續買進0050，直到009826的出現。

4：分散全世界、賺進全世界、簡單不複雜、屬於台灣、法規親近、歸屬感、現正便宜價等，都是我重押009826的原因，至於為何不與0050各買一半，這就是我個人堅持的風格：簡單專一，其實009826持股就包括台灣，尤其是台積電的佔比排在很前面，這樣就可以了！

5：資產配置，0050與009826都是股票，重複性與連動性太高，兩者都買並不算是分散風險，所以留一檔就好，當然是留009826，我真正期待的是台灣券商發行「全世界債券」、「全世界REITS」，如果我三者都擁有，就真正達到資產配置的負相關，這樣才是完美的投資組合。

009826似乎不受短線投資人的青睞，但低調的它，卻受到真正有智慧的資深長線投資人的喜愛，所以規模不算小，從8月3日上市以來才兩三個月，短線投資人就嫌009826漲不動，不會動，不知道這就是資產穩定的象徵，短視者只看到它漲不動，沒注意到它的抗跌。

這一個月的報酬率，009826是+0.40，0050是-4.43，等於009826贏過0050達到5%之多，這就是全世界股票抗跌的力量，你要一個標的大漲後大跌更多，還是要另一個是小漲卻不跌的標的呢？

009826未來依舊蝸牛爬藤慢慢往上爬，長期報酬率可觀，其他單一國家因為產業輪動的關係，輪流風光個幾年，江山代有才人出，各領風騷僅數年！

結論：全世界股票009826貝萊德世界股票ETF值得投資！

最後說明一下，我沒有業配，不喜歡因為業配昧著良心說謊的一些人，我無償分享個人投資歷程只是讓大家思辨之後正確投資、讓投資人自己與其家人財務自由，人生幸福！

◎本文獲 009826貝萊德世界股票收藏家 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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