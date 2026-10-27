0050持有160張、台積電6張！質押借款1200萬怕斷頭 千萬投資人求健檢

台股近期震盪，不少投資人開始重新檢視槓桿風險。一名投資人在PTT股票板發文，透露自己持有160張元大台灣50（0050）及6張台積電（2330），兩項資產合計質押借款高達1200萬元。由於年底將面臨部分質押續約，加上市場波動加劇，讓他開始擔心維持率及追繳風險，決定上網尋求建議。

原PO表示，目前0050持有160張，質押借款700萬元；台積電則持有6張，質押借款500萬元，其中台積電質押將於年底到期。他擔心銀行近期可能調整質押審核、借款成數及利率，也想了解現有槓桿能否承受大盤下跌。此外，由於資產幾乎集中在0050與台積電，也讓他憂心半導體產業曝險過高。

貼文曝光後，不少人首先被持股規模吸引，紛紛留言「以為是160萬 結果是160張 你上來問比你窮的給你意見」、「幾千萬叫做奈米？」、「160張還來問甚麼」。也有人認為持有0050與台積電已是相對單純的投資組合，留言「我不懂你想問什麼 就繼續放著阿 0050你也擔心了?」。

不過，部分人提醒質押風險不能只看持股規模，有人直言「質押比重有點高」、「現在授信端對於額度跟利率上都趨嚴，槓桿建議酌減」，也有人建議「你質押金額要能撐過一次黑天鵝」。另有留言認為，評估重點應包括現金與現金流，不能只看股票帳面市值，尤其在市場大幅回檔時，是否有能力補繳擔保品或償還借款更為重要。

另一派則提出調整投資工具的想法，有人建議「0050賣一賣，質押還完，剩下的買800萬正2+4.5張2330」，也有人表示「買0050還怕 問屁 去買VT」。但這些配置建議同樣涉及不同程度的市場風險，並非所有人都認同。整串討論也凸顯，即使持有0050、台積電等大型權值資產，只要搭配質押借款，投資人仍須面對股價下跌、維持率變化及借款續約等問題。

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