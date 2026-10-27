三檔非投等債 績效正點

中東局勢未解推升油價與通膨壓力，驅使聯準會升息，市場短線震盪加劇。不過，目前市場氛圍呈現風險偏好、避險需求並存的格局，債券投資價值浮現，隨之帶動債券ETF熱度。今年有九檔債券ETF日均量超過萬張，又有三檔今年績效繳出正報酬，全數皆為非投等債ETF。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，多數非投等債發行公司獲利強勁且展望樂觀，目前槓桿率與歷史平均水平持平，同時到期債務規模維持在可控範圍，預期未來一年違約率將降至多年來的低點，再加上景氣偏向上行，顯示當前非投等債市場基本面穩健。整體來看，在高利率將延續、經濟持堅的環境中，具備高票息、低存續優勢的非投等債期望報酬較優。配置上，建議投資人避開CCC級等信用品質偏低標的，以降低尾端風險。

台新美國非投等債ETF經理人簡大為表示，在高殖利率環境下，美國非投資等級債券的配置價值反而逐漸浮現。相較長天期公債，美國非投等債具有較高票息及較低利率敏感度的特性，較高的利息收入有機會在一定程度上抵銷殖利率上行所造成的價格波動。尤其在利率走勢仍具不確定性的環境下，若選擇短存續期間的美國非投等債或ETF，可望降低利率震盪對資產價格的影響，並兼具「短存續期間、較高票息、產業與信用分散，以及相對較佳信用品質」等優勢。

富蘭克林證券投顧表示，美國通膨長時間高於聯準會目標而重啟升息，不過評估本波公債殖利率攀升更多是反映高成長+高資本需求+高實質利率結果，投資人可藉機建構較高殖利率的債券投資組合，以兼具較高殖利率收益與貨幣升值機會的新興國家當地債搭配受惠美國強韌企業表現且利率敏感度低的美國非投等公司債。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。