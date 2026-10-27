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日半導體鏈 分批承接

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

受到評價面修正、市場情緒與總經因素干擾，近期半導體族群股價波動。法人認為，AI基礎建設投資仍處於長期擴張周期，短期可能受利率與資金面影響而波動，建議以分批進場方式，透過相關ETF參與日本半導體供應鏈的成長契機。

中信日本半導體經理人許家瑜表示，AI運算需求帶動半導體企業獲利預估普遍上修，又以上游設備族群最為顯著。今年第3季，愛德萬測試明年度每股盈餘預估較前一季上調36%，艾司摩爾上調23%，東京威力科創上調18%，應用材料上調12%。

價格方面，7月至9月間，應用材料新舊產品線同步調漲價格；東京威力科創宣布將匯率、採購及物流成本反映於售價；艾司摩爾則將極紫外光與深紫外光設備的零件及耗材價格調高10%。

此外，美國銀行近期上調半導體設備支出預估，估計全球設備支出將由2026年的1,560億美元，成長至2030年的3,600億美元，年複合成長率由原先的19%上修至23%。

整體而言，從晶圓代工龍頭導入高價設備，到科技巨頭投入自建晶圓廠，AI帶動的設備需求正同步擴大採購客戶數量與單位投資金額。

主動安聯亞半導體蕭惠中指出，隨著第3季財報陸續揭露，市場焦點將回歸企業營運與獲利表現，特別是晶片設計、先進製程、先進封裝、高頻寬記憶體（HBM）、光通訊及高速網路等領域的接單與獲利狀況。

其中，受惠資料中心建置與算力需求持續擴張，AI相關供應鏈包括ASIC、GPU、HBM、先進封裝及800G光模組等關鍵環節，成長動能相對明確，可望成為推動半導體產業獲利成長重要來源。

展望後市，在高利率環境下，市場投資主軸已逐步由資金流動驅動轉向基本面驅動，產業與個股表現分化加劇，選股能力重要性也同步提升。

值得留意的是，近期半導體個股走勢差異明顯，市場資金已由過去全面追價，轉向檢視企業獲利品質與成長確定性；在AI需求帶動下，先進製程、先進封裝、HBM、高速傳輸及光通訊等受惠程度較高的企業，仍展現穩健的基本面與獲利成長潛力。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

半導體 中信 基礎建設

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