投信看韓股轉趨正向 預期2027年不悲觀

韓股KOSPI指數自6月18日創下歷史高點9,385點後，指數一路跌至5,469點， 逼近3月低點的5,065點；不過，展望韓股後市走勢，國內投信逐漸轉趨正向看待韓股後市，相關ETF可留意布局時機。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，韓股雖然今年創高後的跌勢較深，不過，展望2027年並不悲觀，除了高階記憶體強勁需求，記憶體的長約且價格高居不下，將帶給韓國龍頭企業的高成長獲利；不過，韓股波動幅度大，要考慮好資產配置比例。

野村韓國科技30ETF（009833）基金經理人林亮妤表示，AI運算需求持續擴大，高頻寬記憶體（HBM）及高階DRAM需求同步升溫，韓國記憶體大廠積極擴產，商機也逐步延伸至半導體設備、封裝測試及電子零組件。面對科技股漲多後的市場震盪，企業研發能力、獲利品質及股價動能更值得關注。該ETF精選30檔韓國科技企業，可望透過指數化策略參與韓國科技產業成長機會，11月3日開始募集。

大華韓國 KOSPI 50 ETF經理人賴昱廷表示，科技巨頭對次世代AI Agent算力的強勁需求，以及南韓金融委員會持續深化的企業價值提升計畫（Corporate Value-up Program），形成「AI科技、政策紅利、文化軟實力」三箭齊發的黃金組合。在政策紅利與文化軟實力方面，韓版價值提升計畫政策效應顯著發酵。

賴昱廷指出，南韓上市公司積極響應政策，透過擴大派息、庫藏股買回與註銷，大幅提升股東權益報酬率（ROE）。目前KOSPI成分股預估ROE達25.2%，S&P 500則為23.9%，遠期本益比（P/E）卻仍處於歷史低位，提供估值修復空間。

法人表示，韓股記憶體兩大巨擘企業獲利成長幅度驚人，不過所占韓股指數權數大，韓國投資人採用的高槓桿操作造成籌碼面浮動，但高階記憶體需求的基本面並未改變，投資人可分批布局或以定期定額方式投資，避免波動過大帶來的風險。

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