聽新聞
0:00 / 0:00

投信看韓股轉趨正向 預期2027年不悲觀

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
韓股。美聯社
韓股。美聯社

韓股KOSPI指數自6月18日創下歷史高點9,385點後，指數一路跌至5,469點， 逼近3月低點的5,065點；不過，展望韓股後市走勢，國內投信逐漸轉趨正向看待韓股後市，相關ETF可留意布局時機。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，韓股雖然今年創高後的跌勢較深，不過，展望2027年並不悲觀，除了高階記憶體強勁需求，記憶體的長約且價格高居不下，將帶給韓國龍頭企業的高成長獲利；不過，韓股波動幅度大，要考慮好資產配置比例。

野村韓國科技30ETF（009833）基金經理人林亮妤表示，AI運算需求持續擴大，高頻寬記憶體（HBM）及高階DRAM需求同步升溫，韓國記憶體大廠積極擴產，商機也逐步延伸至半導體設備、封裝測試及電子零組件。面對科技股漲多後的市場震盪，企業研發能力、獲利品質及股價動能更值得關注。該ETF精選30檔韓國科技企業，可望透過指數化策略參與韓國科技產業成長機會，11月3日開始募集。

大華韓國 KOSPI 50 ETF經理人賴昱廷表示，科技巨頭對次世代AI Agent算力的強勁需求，以及南韓金融委員會持續深化的企業價值提升計畫（Corporate Value-up Program），形成「AI科技、政策紅利、文化軟實力」三箭齊發的黃金組合。在政策紅利與文化軟實力方面，韓版價值提升計畫政策效應顯著發酵。

賴昱廷指出，南韓上市公司積極響應政策，透過擴大派息、庫藏股買回與註銷，大幅提升股東權益報酬率（ROE）。目前KOSPI成分股預估ROE達25.2%，S&P 500則為23.9%，遠期本益比（P/E）卻仍處於歷史低位，提供估值修復空間。

法人表示，韓股記憶體兩大巨擘企業獲利成長幅度驚人，不過所占韓股指數權數大，韓國投資人採用的高槓桿操作造成籌碼面浮動，但高階記憶體需求的基本面並未改變，投資人可分批布局或以定期定額方式投資，避免波動過大帶來的風險。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

韓股 投信 ETF

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞洲科技股漲多還能買？野村投信看台日韓獲利成長…00420A、009833將募集

日韓股持續回檔 法人：分批布局機會浮現

韓股成交量暴跌70％！009829經理人揭背後原因 定期定額成布局策略

野村兩檔ETF 下月募集

相關新聞

高股息ETF表現帶勁 專家喊續抱金融、半導體題材

台股回檔面臨「46K」保衛戰，但在類股輪動下，仍有不少ETF逆勢走揚，下半年來合計11檔漲幅超過一成，除了元大MSCI金融（0055）之外，其餘九檔包括元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）以及元大台灣高息低波等皆是高股息ETF。

投信看韓股轉趨正向 預期2027年不悲觀

韓股KOSPI指數自6月18日創下歷史高點9,385點後，指數一路跌至5,469點， 逼近3月低點的5,065點；不過，展望韓股後市走勢，國內投信逐漸轉趨正向看待韓股後市，相關ETF可留意布局時機。

八檔悍將 逾萬人搶上車

台股22日季線大關失守，周線下跌1,069點或2.2%，不過，ETF買盤並沒有退卻，反而趁回檔布局，共計有八檔ETF吸引逾萬投資人搶上車，包含主動中信台灣收益（00406A）、元大台灣50（0050）等，全數為台股標的。

日半導體鏈 分批承接

受到評價面修正、市場情緒與總經因素干擾，近期半導體族群股價波動。法人認為，AI基礎建設投資仍處於長期擴張周期，短期可能受利率與資金面影響而波動，建議以分批進場方式，透過相關ETF參與日本半導體供應鏈的成長契機。

三檔非投等債 績效正點

中東局勢未解推升油價與通膨壓力，驅使聯準會升息，市場短線震盪加劇。不過，目前市場氛圍呈現風險偏好、避險需求並存的格局，債券投資價值浮現，隨之帶動債券ETF熱度。今年有九檔債券ETF日均量超過萬張，又有三檔今年績效繳出正報酬，全數皆為非投等債ETF。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。