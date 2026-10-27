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八檔悍將 逾萬人搶上車

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股22日季線大關失守，周線下跌1,069點或2.2%，不過，ETF買盤並沒有退卻，反而趁回檔布局，共計有八檔ETF吸引逾萬投資人搶上車，包含主動中信台灣收益（00406A）、元大台灣50（0050）等，全數為台股標的。

根據集保結算所截至22日資料，單周受益人數增加逾萬人的依序為主動中信台灣收益5.9萬人、元大台灣50的4.2萬人、元大高股息2.5萬人、主動野村台灣50的1.9萬人、元大台灣50正2的1.6萬人、群益半導體收益1.4萬人、主動統一台股增長1.3萬人、凱基台灣TOP 50的1.2萬人。

在買盤進場下，主動中信台灣收益總投資人數攀升至40.05萬人、元大台灣50的372.04萬人、元大高股息174.1萬人、主動野村台灣50的15.5萬人、元大台灣50正2的34.8萬人、群益半導體收益23.6萬人、主動統一台股增長95.3萬人、凱基台灣TOP50的98.6萬人。除元大台灣50正2以及主動統一台股增長外，其餘總投資人數都改寫新高。

群益半導體收益經理人謝明志表示，近期台股加權指數呈現高檔震盪，投資氣氛略顯觀望，不過，在沒有經濟衰退的背景下，股市沒有轉為空頭市場的疑慮。

隨著AI外溢效益發酵，台灣供應鏈憑藉完整產業優勢，營收獲利有望持續上修，尤其輝達新品進入量產，預期台股企業從上游晶片半導體廠商到下流零組件及組裝營運都將迎來高成長。台股基本面有撐，長線來看，每次回檔都是中長線成長的布局良機。操作上，可擇優布局AI供應鏈相關、具業績能見度之族群，以掌握台股成長契機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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