高股息ETF表現帶勁 專家喊續抱金融、半導體題材

台股回檔面臨「46K」保衛戰，但在類股輪動下，仍有不少ETF逆勢走揚，下半年來合計11檔漲幅超過一成，除了元大MSCI金融（0055）之外，其餘九檔包括元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）以及元大台灣高息低波等皆是高股息ETF。

根據CMoney統計至22日，下半年來加權指數漲幅0.7%，觀察同期間台股ETF表現，平均下跌0.6%，漲幅超過一成的台股ETF依序為元大MSCI金融23.6%、統一台灣高息動能19.3%、復華富時高息低波16.9%、永豐優息存股16.4%。

以及群益台灣精選高息13.7%、凱基優選30的13.47%、國泰股利精選30的13.46%、大華優利高填息30的12.6%、FT臺灣永續高息12.2%、元大高股息11.9%、元大台灣高息低波11.6%。

針對金融股，群益台灣精選高息經理人謝明志表示，今年來台股大漲，成交量放大，貿易出超大幅增加，超額儲蓄帶動理財需求大增，都是金控旗下的壽險、銀行、證券以及投信等子公司獲利同時變好的原因；投資人可以留意受惠壽險接軌IFRS17的大型金控股投資契機。

謝明志指出，台股後市不看淡，應著重企業長期競爭優勢的重點，現階段宜採取穩健持股布局建議投資人可續抱擁有金融與半導體科技題材的台股高股息ETF。

統一台灣高息動能經理人林良一表示，台股基本面穩健，經濟呈現高速成長、上市櫃企業獲利持續上修，長線多方趨勢不變。惟短線受到美國通膨數據等非基本面因素影響，加上台股大盤來到高檔，震盪幅度加劇。高息族群挾相對親民評價，於資金高度集中AI的盤勢中，可望扮演防禦與資金停泊的避風港。

另一方面，中小型股殺聲隆隆，下半年來櫃買指數大跌9.6%，連帶影響相關ETF，包含主動群益台灣強棒、兆豐台灣晶圓製造、主動第一金台股優、元大富櫃50、中信上櫃ESG 30、主動復華未來50以及主動兆豐台灣豐收跌幅都在一成之上。

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