53歲遭資遣悟出退休關鍵！他推009826布局全球股市 讓資產接手養家

你要工作到幾歲？

人的一生花了不少時間在工作，賺取微薄收入養活一家老小，請記得一件事：

「隨著年齡增長，要將賺錢養家的任務慢慢移交給資產！」

因為生命資源與就職能力會慢慢衰減，例如邁向中老年絕對會面臨被職場淘汰的命運（我53歲被資遣），所以從年輕就要開始累積資產，退休後用資產產生的收益與被動收入提供現金流給自己與家人安心生活。

資產很多元，其中最推薦的是「股票」，比房地產省事多了，投資股票要盡量分散，全世界股票最有分散的效果，台灣第一檔全世界股票ETF：貝萊德世界股票（009826），買了就成為輝達、蘋果、微軟、亞馬遜、台積電、Mega等世界龍頭的股票，猶如一檔元大台灣50（0050）擁有台灣市值五十大企業的股票，但009826更包含了中小型企業，包山包海，分散的效果非常好！

009826既分散風險，又囊括所有未來的黑馬，不會錯過任何報酬，慢慢累積資產，賺得市場長期向上的總報酬，這是多麼美好的事情！

我曾試著買美國券商的VT，更真正複委託過VT，都很不習慣，VT等國外上市的全世界股票不是不好，而是國外的法律比較複雜，購買流程也是層層關卡，為了較便宜的費用付出更多，我認為不值得，所以買009826，單純又簡單。

喜歡0050或006208買下全台灣，現在同樣簡單的操作就可以用009826買下全世界，非常利益投資人。持續買進長期持有，五年就有成果十年成果更明顯。

投資就是用錢賺錢，勝過用身心能量(勞務或服務)換錢，真是輕鬆有效率的方式！

投資全世界股票之外，更安全的做法就是資產配置，買進與股票負相關的商品，例如債券或REITS，也應該要保留一部份現金，總之，資產的重要性勝過一切，有資產才能照顧基本的食衣住行育樂，才能讓自己與家人幸福生活，退休後安養天年，所以累積資產要從年輕開始，趁年輕就要為將來退休做準備，因為一晃眼馬上步入中老年，歲月的流逝非常快速！

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