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科技超級法說會登場 這檔ETF成分股贏戰美股2027算力大躍進

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
大華美國MAG7+ 成份股優勢。（資料來源：彭博、各大國際研究機構、大華銀投信官網）
大華美國MAG7+ 成份股優勢。（資料來源：彭博、各大國際研究機構、大華銀投信官網）

全球電影院正因改編自社群巨頭真實內幕的最新大片《社交死鬥》（The Social Reckoning）上映而掀起熱潮，戲裡戲外的科技焦點完全重合；而在真實金融市場中，輝達、微軟、Alphabet、亞馬遜與Meta等重量級企業，正憑藉著爆發性的AI資本支出（CAPEX）與實質營收，吹響第4季行情與展望2027年算力霸權的號角。大華美國MAG7+（009815）精準鎖定美股龍頭，成為投資人搭乘這波科技牛市的最佳載具。

大華銀投信指數量投資部門主管暨大華美國MAG7+（009815）經理人郭修誠指出，2026年第3企業財報展現出驚人的軟硬體雙重變現力。輝達次世代 Blackwell 晶片量產規模化全面發酵，產能供不應求且能見度直接貫穿至2027年；雲端三巨頭微軟 Azure、亞馬遜 AWS 與 Google Cloud 在企業端 AI 應用的帶動下，雲端部門營收年增率全面升溫，徹底消弭先前市場對 AI 投資效益與資本回報率（ROI）的疑慮。

展望2027年，郭修誠表示，美股科技產業將由基礎算力建置跨入全生態系統落地與資安邊緣防禦的次世代紀元。高階 AI 晶片與超高速網通傳輸需求持續呈指數級上升，帶動台積電 ADR 先進製程與博通的價值倍增；同時，Palo Alto Networks 與 CrowdStrike 等資安龍頭受惠於雲端資料量爆發，企業資安防禦預算大幅上修；亞德諾（ADI）的高階類比晶片則奠定邊緣運算與工業 AI 的實體硬體基石。美股科技龍頭強者恆強，長線多頭格局極其明確。

郭修誠表示，美股在強勁獲利基本面、降息循環資金面與AI技術革命三大利多共振下， 009815 成份股精準鎖定美股七巨頭（MAG7）與關鍵AI強者，追蹤指數採用「核心巨擘 + 頂尖衛星」的配置策略，不僅完美涵蓋 AI 算力、雲端服務、終端軟體與數位資安防線，更讓投資人無需費心選股，即可一檔輕鬆卡位美股科技霸權的長線紅利。

郭修誠亦提醒投資人，仍須留意包括高利率環境對企業估值的潛在壓抑、個別巨頭資本支出轉化為實際獲利的進度差異，以及地緣政治波動與美國對AI科技監管政策變數。此外，009815持股高度集中於美股大型科技企業與AI供應鏈，投資人宜審慎評估個人風險承受度，建議採取單筆分批佈局或定期定額策略，參與AI長線成長動

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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