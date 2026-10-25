AI算力競賽進入「搶電時代」 009831本周掛牌

為更完整掌握AI產業鏈發展脈絡，富蘭克林華美投信推出FT核心AI電力算力（009831），將於10月29日（四）正式掛牌，發行價格為10元，透過電力供應鏈、AI硬體、AI軟體及AI應用四大領域，布局AI產業發展所需的完整基礎架構。

富蘭克林華美投信表示，AI產業發展已不僅限於運算晶片效能的提升，隨著資料中心規模持續擴大，電力供應、電網設備及能源基礎設施的重要性同步提升。009831以電力與算力兩大基礎需求為核心，並延伸至軟體與應用領域，提供投資人參與全球AI產業長期發展趨勢的投資工具。

富蘭克林華美投信指出，生成式AI快速發展，全球科技業持續擴大AI基礎建設投資，市場關注焦點也從晶片、伺服器，進一步延伸至資料中心背後的電力與能源基礎設施。AI產業投資範圍持續擴大，投資視角也由硬體領域進一步延伸至電力、軟體及應用端。

富蘭克林華美投信分析，隨著AI模型規模與運算需求持續成長，資料中心用電已成為AI產業發展的重要議題。根據國際能源總署（IEA）報告，2024年全球資料中心用電量約415 百萬兆瓦時（TWh），占全球用電量約1.5%。在基準情境下，預估2030年將增加至約945 TWh，較2024年逾倍增，約占全球用電量近3%。

009831追蹤Solactive核心AI電力算力科技指數，指數共納入50檔成分股，布局已開發市場，涵蓋美國、加拿大、香港及日本等市場。指數配置以電力供應鏈為最大核心，占比40%，另外AI硬體、AI軟體及AI應用各占20%，透過固定比例配置，呈現從能源供應、運算硬體到軟體及終端應用的AI產業鏈結構。

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