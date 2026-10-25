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主動式ETF上周加碼前十電子股占半數 這檔破萬張、台塑四寶兩檔入列

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股主動式ETF規模持續成長，主動式ETF加碼標的也成為市場焦點。統計上周主動式ETF加碼前十名台股，緯創（3231）獲得10,945張加碼登上第一，其次是欣銓（3264）6,083張，第三名的南亞（1303）有5,762張。前五名加碼均超過3,000張。

加碼四到十名分別是台泥（1101）、京元電子（2449）、華航（2610）、台化（1326）、欣興（3037）、凱基金（2883），以及台積電（2330）。產業來看，主動式ETF加碼電子股五檔，三檔是半導體相關（封測、晶圓代工）。傳產股有四檔，其中台塑四寶的南亞、台化也進榜。

主動國泰動能高息ETF（00400A）經理人梁恩溢表示，AI需求為供應鏈帶來訂單，選股則要進一步看見訂單背後的獲利品質。經濟部統計顯示，8月外銷訂單首度突破千億美元，年增逾七成，反映台灣供應鏈接單動能。從00400A產業配置觀察，半導體相關持股約35%、電子零組件約27%，兩大主軸合計約占62%，另涵蓋電腦及周邊設備、其他電子等產業，布局從晶片延伸至零組件與系統設備。

梁恩溢解析，目前整體總經條件與產業趨勢，機會與風險並存。美國期中選舉、油價高漲、晶片通膨，都使得整體市場震盪加劇。然而，台灣在整體AI供應鏈的關鍵位置，AI技術成為大國博弈、巨型企業的戰略資源。進一步檢視企業獲利，AI的回收期縮短，Token報價上揚算力供不應求。最近一期的台積電法說，再次確認整體晶片能見度高，需求強勁。

主動式ETF上周加碼TOP10。資料來源：CMoney；王奐敏／製表
主動式ETF上周加碼TOP10。資料來源：CMoney；王奐敏／製表

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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