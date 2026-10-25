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上周ETF成交前十名 這檔主動式日均73.2萬張最高！這檔空降第八名
上周台股下跌1,069點、跌幅2.2%，不過ETF成交仍相當熱絡，而且成日均量前十強主動式ETF就占了四檔，另外槓桿、反向ETF共有三檔進榜。成交日均量最高的是主動中信台灣收益（00406A）高達73.2萬張，其次群益臺灣加權正2（00685L），有33.1萬張，第三名是元大台灣50正（00631L），有22.8萬張。
成交日均量第四至十名ETF分別為主動統一台股增長、凱基台灣TOP50、主動統一升級50、元大台灣50、主動群益核心50、元大高股息，以及元大台灣50反1，前七名日均量都逾10萬張。其中主動群益核心50（00415A）上周二甫掛牌，就空降成交量排行榜第八名，日均量9.9萬張。
展望後市，主動中信台灣收益ETF（00406A）經理人張書廷表示，AI產業長線成長趨勢並未改變，相關資本支出及硬體規格升級，仍將是支撐台股基本面的重要力量。隨著近期股價修正，部分AI供應鏈評價也有重新檢視的空間，市場震盪未必全然是風險，也可能提供中長線投資人重新布局的機會，後續可留意具備技術門檻、規格升級及產能擴張題材的半導體與PCB族群。
主動群益核心50ETF（00415A）經理人許育誌指出，AI算力需求全面升級，晶片與伺服器商機同步擴大，供應鏈實力完整的台灣站穩核心受益位置，因此對於台股後市仍正向看待。在產業方面，包括晶圓代工、PCB／CCL、封測、電源供應器等，可望持續受惠，中長期投資前景皆值得留意。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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