台灣30億富豪暴增300％！0050、006208漲逾6成 阿格力揭貧富差距擴大關鍵

面對日益擴大的貧富差距，財經專家阿格力在最新影音內容中引述玉山銀行與KPMG的統計數據指出，台灣富豪資產累積速度正在急遽拉開，民眾若不參與資本市場投資，資產差距將會愈來愈大。

根據該份針對2023年至2026年台灣高資產族群變化的調查，報告將富豪劃分為四個資產級距，數據顯示「資產規模越龐大、財富增長速度越快」的趨勢：

1億至5億元：人數從2023年的8.7萬人增至2026年的11萬人，增加約2.3萬人，增幅達26%。 5億至10億元、10億至30億元：這兩個中高階級距的人數在近三年間成長幅度均突破100%。 30億元以上：人數由300人躍升至1,200人，看似僅增加900人，但增長幅度高達300%。

阿格力分析，頂層富豪資產呈現爆發性成長的關鍵推手正是這波AI科技浪潮。他以台股市值型ETF為例，包括元大台灣50（0050）與富邦台50（006208），今年以來的累計漲幅皆已突破六成。

阿格力強調，資本市場的增長效應已明顯拉大貧富差距，提醒民眾平時若有儲蓄或可用資金，務必積極投入市場佈局優質資產，跟上AI與科技成長紅利，避免資產在時代趨勢與通膨下遭到邊緣化。

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