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台股真的不會跌回3萬點？AI行情太狂引擔憂 0050也被點名

聯合新聞網／ 綜合報導
台股今年大幅上漲，投資人擔心AI行情是否過熱，以及指數未來可能回測3萬多點。台積電獲利、AI產業前景及0050等市值型ETF的波動風險，成為討論焦點。記者胡經周／攝影
台股今年大幅上漲，投資人擔心AI行情是否過熱，以及指數未來可能回測3萬多點。台積電獲利、AI產業前景及0050等市值型ETF的波動風險，成為討論焦點。記者胡經周／攝影

台股今年漲勢強勁，但指數快速攀升，也讓部分投資人開始擔心回檔風險。一名網友在PTT股票板以「台股真的不會再回到三萬多點嗎？」為題發文，表示今年台股漲幅相當驚人，甚至讓他覺得有些不尋常，擔心行情漲得太快，未來可能突然反轉，形成股價急漲急跌的「聖誕樹」走勢。

原PO指出，市場普遍認為這波台股上漲有AI產業基本面支撐，但他仍好奇，AI究竟有多強的成長動能，足以支撐目前的市場行情。他認為，股市若能逐年穩定上漲，或許比短時間急漲更加健康，因此想知道台股未來是否可能重新跌回3萬多點，還是這波行情真的與過去不同。

貼文曝光後，部分網友認為，台股並非沒有大幅修正的可能。有人表示「7月不就回到39K了，三萬多點很難嗎?」，也有人指出「當然可能啊，韓股從最高點跌了4成，台股如果也4成，就剛好三萬點」。另有留言認為，即使AI產業持續發展，也不代表相關股票估值不會修正，直言「AI是真的和AI鏟子股不會爆掉是兩回事」。

不過，也有不少人認為，台積電的獲利能力與AI需求仍是支撐台股的重要因素。有人表示「台積穩在那裡，3萬難」，也有人指出「台股多少點全看台積電賺不賺錢」。由於台積電是台股重要權值股，其股價變化也牽動元大台灣50（0050）等市值型ETF表現，甚至有網友直言「外資隨便賣個3,5%，2330就崩了0050也會崩，然後全部崩」，反映市場對權值股集中風險的關注。

至於投資人該如何面對可能的修正，留言區同樣出現不同聲音。有人認為「沒有什麼不可能的 投資就是做好準備」，也有人表示「就算會 又怎樣 你就是要做好準備」，提醒與其猜測指數高低點，不如先評估自身承受風險的能力。另有網友提出「指數投資 專注本業 保持健康」，認為不必將所有注意力放在短期行情預測上。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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