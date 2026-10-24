本周三大法人買超ETF 前十大有九檔債券

本周台股下跌2.2%，收在46,041點。觀察三大法人ETF買盤，高達九檔被債券ETF包辦。另外也有一檔台股反1進榜，法人操作上明顯偏向防禦。上周三大法人買超最多的ETF群益ESG投等債20+（00937B）有12.6萬張，其次是群益ESG投等債0-5（00985B）有11.0萬張，第三名是凱基美債25+（00779B）有8.4萬張。

本周三大法人買超第四至第十名ETF為凱基新興債10+（00749B）、元大美債20年（00679B）、元大台灣50反1（00632R）、群益投等新興公債（00756B）、國泰20年美債（00687B）、群益優選非投等債（00953B），以及元大美債20正2（00680L）。僅前兩名買超張數超過10萬張。

安聯投信表示，通膨超乎預期，避險買盤推動債市近全面上漲，美國CPI與PPI皆超乎預期，使市場擔憂通膨壓力，貨幣緊縮預期也促使股市回落，但此時避險買盤湧入債券，推動10年期美國公債殖利率大幅回落，債市接近全面上漲，其中新興主權債與市政債表現較強。

富蘭克林證券投顧指出，美國通膨長時間高於聯準會目標而重啟升息，不過評估本波公債殖利率攀升更多是反映高成長+高資本需求+高實質利率的結果，投資人可藉機建構較高殖利率的債券投資組合，以兼具較高殖利率收益與貨幣升值機會的新興國家當地債搭配受惠美國強韌企業表現且利率敏感度低的美國非投資等級公司債，作為長期債券核心配置。

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