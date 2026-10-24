台股跌逾千點後的反彈機率高 現階段主動式台股ETF逢低分批布局

台股10月22日盤中最大跌點1,290.75點為史上單日第15大，台股千點大怒神行情讓投資人心情忐忑不安，不過根據群益投信統計資料顯示，過去大盤單日盤中跌逾千點後市平均表現來看都是正報酬，平均上漲機率也高，甚至中長期上漲機率百分百，顯示市場在短暫大震盪後趨穩向上；法人表示，短線投資氣氛轉趨謹慎，不過在看好台股中長期表現下，不妨以可靈活核心配置的主動式台股ETF逢低分批布局。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，統計大盤過去單日震盪逾千點後一周、後一個月、後兩個月、後三個月、後六個月平均漲幅分別為3.16%、5.55%、9.86%、14.31%、28.67%，平均上漲機率約八成。台股大盤非經濟面因素造成下跌往往伴隨V型反轉，從資金面、企業獲利、出口動能與AI產業鏈需求來看，台股長線多頭格局並未改變，相對個股波動低的台股ETF是可逢低布局的投資工具。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政表示，股雖表現震盪，但從基本面而言，台股科技企業營收數字佳，投資人無須過度緊張，可利用大盤修正時期，擇時擇優布局具有長期競爭優勢產業，台灣半導體科技是世界重心，投資人現階段可選擇科技相關又能因應市場而主動靈活選股策略的主動式台股ETF，操作策略可採取拉回偏多與分批布局的穩健方針，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。

主動群益核心50（00415A）經理人許育誌表示，台股歷經第3季修正後，市場也已漸回基本面投資，受惠於AI應用需求強勁與總經數據報喜，帶領台股走勢展現高度韌性。在全球AI需求暢旺、國際大廠資本支出持續，有望支撐出口與供應鏈動能，故台股後市表現仍值得關注，惟在股市高檔之際，類股輪動速度快，更加講求主動靈活操作、汰弱留強。類股方面，包括先進製程、封裝、載板、散熱、電源模組等值得留意。

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