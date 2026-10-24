半導體科技類股擁擠交易修正 算力概念股可積極布局

從整體美股獲利表現來看，根據LSEG預估，標普500企業2026年第3季獲利將年增30.7%，其中科技業獲利成長66.5%，財報表現與展望將成為驗證AI成長動能的重要指標。玉山未來全球算力ETF（009827）經理人楊立楷表示，全球景氣維持擴張格局，製造業活動持續改善，企業獲利預估同步上修，顯示股市整體基本面仍具韌性。同時，代理式AI正逐步進入商業化落地階段，企業導入規模擴大，進而帶動相關投資需求快速成長，延續算力產業鏈長期成長動能。

楊立楷表示，隨著近期半導體等科技類股連續修正，交易擁擠程度已逐步降溫，市場資金配置趨於均衡，加上SpaceX被動資金需求持續擴大，算力概念股籌碼結構已較上半年明顯改善，若短期因評正或利率變動造成震盪，反而可望提供良好中長期布局時機。

太空科技公司SpaceX近期利多頻傳，上市後首度公布獲利，第3季營收達145.8億美元，年比大增161%；AI營收則暴增逾九倍，達75.6億美元；近期還有兩項重要進展：包括美國FCC批准建置15,000顆衛星星座、SpaceX收購低頻段頻譜資源，布局衛星直連手機與行動通訊市場。

楊立楷表示， SpaceX受惠於太空經濟題材受到市場關注，從火箭公司逐漸轉型為「太空＋衛星通訊＋AI基礎建設」平台，估值想像空間大幅提升，相關題材也逐步兌現為實質獲利。此外，自8月首波SpaceX限售解禁以來，預計10月底~11月初將有28%股票同時解禁，雖短期供給增加可能帶來賣壓，但中長期而言，隨著自由流通股數持續增加，將有助於提升指數納入空間及ETF等被動資金配置需求；如近期Nasdaq 100指數已將SpaceX權重自1.28%大幅上調至2.82%，預估將帶來超過1,200億美元相關被動買盤，增量資金流入將可望形成新的承接力量，有利支撐股價表現。

009827涵蓋AI科技、AI基建、太空衛星等算力三本柱，布局全球完整算力鏈，追蹤指數為NYSE TIP未來全球算力及太空基礎建設指數，從算力產業鏈挑選50檔菁英成分股。截至2026年9月底，前十大持股比重合計約六成，其中前兩大持股為輝達（NVIDIA）、SpaceX，權重均高於11%，集中度較高且具備一定成長爆發潛力，建議投資人可透過算力相關主題ETF，積極參與全球算力商機。

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