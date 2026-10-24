0050還是個股？26歲男資產400萬縮至340萬 明明賺錢卻很痛苦

股票明明還在賺錢，為何心情卻比虧損還難受？一名26歲投資人在Dcard股票板分享，今年初總資產約200萬元，隨著股市上漲及工作儲蓄，一度累積至400萬元，沒想到近期持股持續下跌，資產縮水至340萬元，短時間內減少60萬元。儘管相較年初仍增加140萬元，卻讓他陷入焦慮，甚至開始考慮是否該降低個股部位、增加元大台灣50（0050）等ETF配置。

原PO表示，自己投入股市約3年，過去也經歷多次修正，原本都能平常心看待，但隨著資產規模擴大，這次回檔卻格外難受。他坦言，依然看好手中個股的基本面及未來發展，因此遲遲沒有賣出，但又擔心獲利持續縮水；若現在停利，也害怕錯過後續漲勢，陷入賣與不賣的兩難。

他進一步透露，目前也持有0050，近期開始思考是否應降低個股比重，減輕資產波動帶來的心理壓力。尤其曾經看過400萬元的資產高點，如今即使還有340萬元，仍感覺自己失去了60萬元，讓他感嘆投資最困難的不是賺錢，而是眼看獲利慢慢消失，卻不知道該不該放手。

貼文曝光後，不少投資人分享類似經驗，有人表示「紙上富貴本就是如此」，透露自己8個交易日就少了260萬元；也有人指出「因為你已經認為那是你自己的錢了⋯⋯所以才會這麼痛苦」，另有留言認為「你這個其實叫錨定心理」，點出投資人容易將過去的資產高點當成衡量得失的標準。

至於是否該轉向0050，留言區也有不同看法。一名投資人分享，近期同樣考慮降低個股部位，因此兩週內將0050持股從32.4張增加至36張；另有人表示「多元配置，降低波動，再平衡」，但也有人提醒「不可能永遠賣在最高點」，認為應接受投資過程中的獲利回吐。對於原PO的焦慮，有人則直言「沒人是先知」，如何在報酬與心理承受能力之間取得平衡，成為討論焦點。

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