006208終於要分割！擬1拆8降至3萬多元 投資人卻喊：太晚了

富邦台50（006208）分割案正式啟動表決程序！富邦投信宣布，預計12月18日召開受益人會議，初估採取「1拆8」，若順利通過，未來買進1張006208的門檻有望降至3萬多元。不過，消息曝光後，PTT股板卻出現大量「太晚了」的聲音，認為富邦投信動作慢半拍。

根據富邦投信公告，006208截至10月6日每單位淨值為266.74元，若採8倍分割，淨值將降至約33.34元，持有單位數同步增加8倍，資產總價值不變。實際分割倍數仍須依12月18日受益人會議通過當日的淨值決定，並非已確定「1拆8」。

對於006208分割，不少網友直呼「晚了」、「太晚了 慢半拍 就走自己的路吧」、「晚了都轉50了」、「怎麼可以慢這麼多拍」，認為006208分割時程落後，部分投資人早已轉向元大台灣50（0050）。

除了分割，內扣費用與配息政策也成為討論焦點。有人表示「還是0050優，現在看能不能降費率了」、「分割+內扣至少跟0050一樣+不配息」、「如果006208，可 不配息+分割+最低內扣費，才有搞頭」，認為光靠降低交易門檻，仍不足以提高競爭力。

不過，也有網友樂觀看待，留言「終於 總比沒有來好」、「終於～改加碼 富邦006208」、「好耶」，甚至有人笑稱「賺爛 手上張數變8倍 好爽喔」。另有投資人期待富邦正二（00675L）跟進分割，直呼「正二啥時拆，等很久了」。

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