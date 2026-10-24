台股回檔能歐印0050、正二ETF？他想「五貸同堂」拚財富自由

台股近期出現回檔，0050與正二ETF是否迎來進場時機，引發投資人討論。一名網友在PTT股板發文，表示先前看到不少人看好台股年底挑戰5萬、6萬點，甚至鼓吹貸款加槓桿買進ETF，如今股市修正，讓他萌生「五貸同堂」全數投入的念頭，希望藉此實現財富自由。

原PO以「歐印正二0050的時刻來了嗎？」為題，提到先前不少人認為台股仍有上漲空間，如今市場回檔，讓他好奇是否該趁機重押，直言「最近有回檔，想問我準備五貸同堂開槓桿，全壓進去的時刻來了嗎？我也想上財富自由的列車呀。」

貼文曝光後，不少網友認為現在重押仍嫌太早，紛紛留言「太早」、「還沒 小跌而已」、「等畢業文連發時再說」、「跌破四萬再說」、「現在猜底是真的很勇」。也有人建議「分批啊」、「0050就好 正二太冒險」，提醒投資人不必急著一次投入全部資金。

不過，也有看好逢低布局的聲音，留言「早就歐印了 你還沒???」、「下週買爆」、「滿倉幹啊 無腦買隨便買隨便賺」、「天天都便宜 有錢就買 誰不愛特價」。另有人分享自身投入情況，表示「奈米戶已經投入300萬共89張，還有100萬伺機而動」，顯示市場對進場時機仍有不同看法。

對於貸款重押正二ETF的風險，部分網友則提醒「他們當然說免驚阿死的是你又不是他們」、「投資就是有風險，沒有那種穩賺的做法啦」，更有人直言「免驚是不缺現金流，你早骨頭都不見了」，認為能否承受股市下跌與槓桿壓力，比猜測短期低點更加重要。

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