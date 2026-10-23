主動式 ETF 版圖放眼全球！美國 ETF 規模衝16.3兆美元

ETF市場持續高速成長，投資人的配置版圖也正從單一市場走向全球。摩根資產管理發布最新「ETF市場脈動」指出，截至2026年9月底，美國ETF資產規模已突破16.3兆美元，相較2024年約7兆美元水準，大幅成長逾130%；台灣市場也出現新變化，9月底主動式ETF整體規模達9,947億元，其中台股型ETF約8,268億元、占比約83%，但隨著海外股票及債券型產品陸續加入，投資標的正由台灣逐步延伸至全球。

摩根資產管理指出，台灣主動式ETF逐漸出現「放眼台股以外」的新趨勢。9月底整體市場規模由6月底的9,615億元增加至9,947億元，成長約3.5%；雖然台股型仍以8,268億元規模居主導地位，但海外股票型已達1,432億元、債券型則增至248億元；相較6月底時債券型僅178億元，短短一季成長約39%，反映主動式ETF的投資選擇，正在從台股逐漸跨向海外股票與固定收益市場。

摩根資產管理補充，儘管全球ETF資金雖持續流向美國，但歐洲、日本等已開發市場也逐漸受到資金青睞，顯示ETF投資正在進入更多元的全球配置時代，從全球資金流向觀察，「分散配置」訊號也開始浮現。

根據統計，今年9月美國ETF仍吸引339億美元淨流入，但已開發市場淨流入由6月176億美元提高至9月224億美元，增幅約27%；相較之下，新興市場9月僅吸引13億美元，相較第2季底出現退燒跡象。摩根資產管理指出，美國市場仍是ETF資金配置核心，但隨著不同市場的投資機會浮現，歐洲、日本等已開發市場的重要性也正在提升。

摩根資產管理表示，放眼全球，美國仍是ETF發展最快、規模最大的市場之一。截至今年9月底，美國ETF資產規模已達16.3兆美元，比2024年約7兆美元增加逾一倍。不過，ETF市場快速成長不只是產品數量增加，更反映投資人運用ETF的方式逐漸改變，從過去著重追蹤大盤，進一步延伸至主動式ETF等不同策略，以滿足資產成長與收益等多元需求。

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