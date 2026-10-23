快訊

薔琵暴風圈籠罩全台！下午起降雨最嚴重 慎防致災強陣風

台積電高雄廠工安4死 遺孀悲痛發文：你怎麼可以丟下我

台灣為何找上立陶宛？從超快雷射看半導體合作與挑戰

聽新聞
0:00 / 0:00

主動式 ETF 版圖放眼全球！美國 ETF 規模衝16.3兆美元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

ETF市場持續高速成長，投資人的配置版圖也正從單一市場走向全球。摩根資產管理發布最新「ETF市場脈動」指出，截至2026年9月底，美國ETF資產規模已突破16.3兆美元，相較2024年約7兆美元水準，大幅成長逾130%；台灣市場也出現新變化，9月底主動式ETF整體規模達9,947億元，其中台股型ETF約8,268億元、占比約83%，但隨著海外股票及債券型產品陸續加入，投資標的正由台灣逐步延伸至全球。

摩根資產管理指出，台灣主動式ETF逐漸出現「放眼台股以外」的新趨勢。9月底整體市場規模由6月底的9,615億元增加至9,947億元，成長約3.5%；雖然台股型仍以8,268億元規模居主導地位，但海外股票型已達1,432億元、債券型則增至248億元；相較6月底時債券型僅178億元，短短一季成長約39%，反映主動式ETF的投資選擇，正在從台股逐漸跨向海外股票與固定收益市場。

摩根資產管理補充，儘管全球ETF資金雖持續流向美國，但歐洲、日本等已開發市場也逐漸受到資金青睞，顯示ETF投資正在進入更多元的全球配置時代，從全球資金流向觀察，「分散配置」訊號也開始浮現。

根據統計，今年9月美國ETF仍吸引339億美元淨流入，但已開發市場淨流入由6月176億美元提高至9月224億美元，增幅約27%；相較之下，新興市場9月僅吸引13億美元，相較第2季底出現退燒跡象。摩根資產管理指出，美國市場仍是ETF資金配置核心，但隨著不同市場的投資機會浮現，歐洲、日本等已開發市場的重要性也正在提升。

摩根資產管理表示，放眼全球，美國仍是ETF發展最快、規模最大的市場之一。截至今年9月底，美國ETF資產規模已達16.3兆美元，比2024年約7兆美元增加逾一倍。不過，ETF市場快速成長不只是產品數量增加，更反映投資人運用ETF的方式逐漸改變，從過去著重追蹤大盤，進一步延伸至主動式ETF等不同策略，以滿足資產成長與收益等多元需求。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 主動式 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

科技主動ETF交投熱！前四大日均量占逾八成 00412A躍居第三

00406A晉升「千億旗艦」！掛牌4個月從72億衝1024億…超車00991A、緊追00403A

美股輪動 善用ETF卡位

台股盤中重返47,000點 主動 ETF 漲勢更猛！千億級00406A 配息受矚目

相關新聞

美短債商品 富貴穩中求

美債殖利率維持高檔，帶動短天期債券ETF表現相對穩健。法人指出，短債存續期間較短，對利率波動的敏感度較低，在兼顧收益與資金靈活度的需求下，持續吸引投資人關注。隨著殖利率優勢浮現，短債ETF表現可期。

非投等債 展現超人氣

聯準會9月重啟升息後，油價走高推升通膨壓力，升息疑慮遲未緩解，進而強化高利率延續的預期，此時債券價格承壓，票息成為債券操作的核心報酬，也讓擁有優異收益水準的債券ETF成為投資人關注焦點，尤以非投資等級債人氣最旺。

美股輪動 善用ETF卡位

美國高殖利率與經濟擴張並行環境下，法人持續看好美股後續表現，但應留意類股輪動速度加劇。法人表示，市場焦點持續在總經與企業基本面之間切換，美股領漲族群可能快速於成長、價值與防禦因子之間輪動，因此美國ETF成為追AI也存大盤的投資趨勢。

三檔台股標的 創高價

台股昨（22）日賣壓沉重，高低震盪1,290點，終場收跌846點，失守季線，所幸金融、傳產逆勢上漲，帶動共計七檔台股ETF逆勢走揚，且元大MSCI金融（0055）、國泰股利精選30、元大台灣高息低波更是再度刷新收盤新高價。

正2產品 湧現低接買盤

台股大盤創高後拉回整理，不過仍有台股ETF規模逆勢創高。CMoney統計顯示，95檔台股ETF中，有13檔ETF的規模無畏大盤拉回領先創新高。就績效來看，則以兩倍槓桿及科技相關ETF表現最佳，顯示出在大盤拉回之際，積極性買盤趁低湧入布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。