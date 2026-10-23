正2產品 湧現低接買盤

台股大盤創高後拉回整理，不過仍有台股ETF規模逆勢創高。CMoney統計顯示，95檔台股ETF中，有13檔ETF的規模無畏大盤拉回領先創新高。就績效來看，則以兩倍槓桿及科技相關ETF表現最佳，顯示出在大盤拉回之際，積極性買盤趁低湧入布局。

在這13檔規模創新高的ETF中，以績效來看，以群益臺灣加權正2（00685L）上漲118.9%漲幅居冠，元大台灣50正2漲115.8%居次，再來是台新臺灣IC設計漲93.5%、永豐台灣ESG漲 87%。

兩檔正2 ETF今年來規模增加快速，反映投資人積極參與台股多頭行情的決心。其中，群益臺灣加權正2今年來規模增加829億元到861億元，元大台灣50正2則增加2,447億元到2,856億元。這兩檔ETF都在分拆之後價量暴增，也顯示投資人對於操作「低價」ETF更加得心應手。

除了正2 ETF及科技ETF之外，今年來資金也大量流入高股息及不配息ETF。國泰永續高股息今年來規模增加2,126億元，成為6,732億元；凱基台灣TOP50更是首開不配息先例，今年來規模快速增到1,000億元以上。

最近市場雖然動盪，但主動玉山關鍵科技（00413A）擬任經理人郭明玉表示，從艾司摩爾（ASML）及晶圓代工龍頭最新財報來看，AI需求與先進製程投資仍維持強勁，顯示AI半導體成長趨勢並未改變。

最近市場波動並非基本面轉弱，市場後續焦點將回歸企業獲利與資本支出能否持續支持高成長預期。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股大盤在多頭趨勢，正2 ETF 的長期累積報酬率往往會遠大於原型指數的兩倍。

在AI硬體需求爆發的投資趨勢下，對於具有資本成長需求的投資人，除了運用市值型ETF以外，在考量自身投資風險屬性下，也可選擇投資正2 ETF。

不過，法人一再提醒，台股正2 ETF的運作機制為每日重新平衡。當市場下跌時，資產縮水的幅度也會加倍放大。因此，投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險。

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