三檔台股標的 創高價

台股昨（22）日賣壓沉重，高低震盪1,290點，終場收跌846點，失守季線，所幸金融、傳產逆勢上漲，帶動共計七檔台股ETF逆勢走揚，且元大MSCI金融（0055）、國泰股利精選30、元大台灣高息低波更是再度刷新收盤新高價。

統計今年以來至22日，金融保險指數含息報酬率61.6%，年內首次超越加權股價指數含息報酬率61.5%，推升相關高含金量ETF表現，昨日收紅的ETF包括元大MSCI金融、國泰股利精選30、元大台灣高息低波、復華富時高息低波、永豐優息存股、凱基優選高股息30、統一台灣高息動能。

從今年來表現觀察，贏過加權報酬指數的有統一台灣高息動能70.4%、元大MSCI金融62.4%。

觀察其共同性，多數皆為高含「金」量標的，元大MSCI金融為國內唯一金融ETF，成分股涵蓋台灣主要金控、國泰股利精選30金融股占逾五成，元大台灣高息低波則在電子股外，金融及傳產並重。

法人分析，元大台灣高息低波選股邏輯是從中大型權值股中，篩選兼具高股利與低波動特性的企業，並控制成分股之間的股價相關性，降低齊漲齊跌風險，達到低波動效果。

台股震盪，金融、電信等防禦型族群受到關注，國泰股利精選30持股涵蓋玉山金、兆豐金、中華電、台灣大、遠傳及統一等企業，透過不同產業的營運來源，搭配股利與低波動因子選股下，波動中收盤價仍連漲三天，依序分別收在41.75元、41.91元及42.66元，昨日更再度改寫新高價。

國泰股利精選30經理人張辰煜表示，科技股評價修正之際，企業獲利、現金流及股利發放能力更顯重要，金融、電信與民生消費等產業，可作為投資人分散科技股集中風險的配置方向。

展望後市，投資人可以持續觀察企業第3季財報、利率走向及類股輪動，投資布局宜兼顧成長與波動承受能力，避免因短線上漲而集中追價。對重視股利與風險分散的投資人，可依自身需求採分批或定期定額方式布局，並定期檢視持股配置與資金用途。

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