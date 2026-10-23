非投等債 展現超人氣

聯準會9月重啟升息後，油價走高推升通膨壓力，升息疑慮遲未緩解，進而強化高利率延續的預期，此時債券價格承壓，票息成為債券操作的核心報酬，也讓擁有優異收益水準的債券ETF成為投資人關注焦點，尤以非投資等級債人氣最旺。

市場法人認為，自9月升息以來，隨著油價高檔震盪、通膨居高不下，美債殖利率竄升，影響投資偏好。觀察升息來115檔債券ETF受益人變化，儘管整體受益人減少9,813人，不過仍有36檔逆勢成長。從類型看，非投等債增加2,321人，是受益人唯一維持增加的債種。

而群益優選非投等債ETF受益人增加1,099人，一舉奪下債券ETF人氣王寶座，其餘如主動聯博全球非投、國泰US短期公債、街口優息非投債、台新美國非投等債、元大美債7-10、群益0-1年美債、元大美債1-3、群益ESG投等債0-5、國泰收益非投等債等也都呈現增加。

群益優選非投等債經理人李忠泰表示，目前經濟展望、企業獲利俱佳，顯示基本面穩健，而殖利率水準位處高位，配置吸引力十足。不過在美債殖利率波動加劇、市場對AI投資周期延續性及資本支出回報的疑慮升溫下，信用市場風險偏好轉趨謹慎，其中，可見CCC級債違約疑慮明顯升溫。

因此，配置上須慎選信用體質穩健、償債能力良好的企業，並排除CCC級等財務體質偏弱的債券，方可兼顧信用風險控管，同時掌握中長期收益機會。

隨市場升息預期再升高，FedWatch工具也反映，市場預期10月再次升息機率大增。國泰投信分析，債券布局也是Q4資產配置不可輕忽一環，在經濟與通膨同步偏強、利率可能維持高檔下，債券布局可聚焦短天期與企業體質，降低利率波動影響。若經濟維持韌性、企業現金流有撐，體質較佳的非投等債具收益布局機會。

群益ESG投等債0-5經理人呂汶芳指出，投等債殖利率高於長期平均，投資價值浮現。整體看，短天期投等債具存續期間短、低利率敏感度，享高信評與高流動性優勢，因不確定性尚存，適合資金停泊並享穩健收益。

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