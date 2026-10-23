美股輪動 善用ETF卡位

美國高殖利率與經濟擴張並行環境下，法人持續看好美股後續表現，但應留意類股輪動速度加劇。法人表示，市場焦點持續在總經與企業基本面之間切換，美股領漲族群可能快速於成長、價值與防禦因子之間輪動，因此美國ETF成為追AI也存大盤的投資趨勢。

法國巴黎銀行財富管理認為，目前尚不足以判斷AI投資周期即將結束，美國超大規模雲端服務商預估2027年資本支出將達9,000億至1.1兆美元，較2026年成長20%至40%，AI相關投資可望持續成為經濟成長的重要動能至2027年。不過，融資成本上升、AI監管及電力供應不足，仍是後續需要留意的主要風險。

國泰投顧表示，美國的成長股、價值股及防禦股三種類型難以持續常勝且報酬差異甚大：觀察羅素1000三種風格指數，1999年第3季至2000年底期間由防禦股上漲4.78%，遠優於成長股下跌6.47%；2004年至2007年間則由價值股累積漲幅52.19%領漲；2024年以來則由成長股累積報酬68.07%表現最佳。

觀察2026年以來前三季的美股表現更是明顯分化：2026年第1季價值股上漲1.6%，同時成長股下跌9.9%表現最差，兩者報酬差異達11.5%；第2季則由成長股上漲16.6%表現最強；第3季以防禦股表現最佳，漲4.4%。

根據凱基證券內部統計，截至2026年8月，台灣投資人交易美股標的也有所變化，2025年熱門交易標的仍以輝達、特斯拉等明星科技股為主；2026年美光、邁威爾及SpaceX等特色標的陸續受到市場關注，顯示投資人選股範圍已從大型科技龍頭，逐步擴大至AI產業鏈及具成長潛力的特色標的。

投資人青睞美國的ETF涵蓋美國大型企業及科技產業，反映許多投資人選擇以ETF參與美國經濟與科技成長紅利，追AI也存大盤成為近年美股投資的重要趨勢。

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