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美短債商品 富貴穩中求

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

美債殖利率維持高檔，帶動短天期債券ETF表現相對穩健。法人指出，短債存續期間較短，對利率波動的敏感度較低，在兼顧收益與資金靈活度的需求下，持續吸引投資人關注。隨著殖利率優勢浮現，短債ETF表現可期。

聯準會10月利率會議下周即將召開，市場關注是否升息。投信法人指出，通膨擔憂延續，主要央行維持偏緊政策、科技巨頭為建置AI基礎設施積極透過債券市場融資，排擠既有的公債需求，再加上美國財政問題短期難解且選舉將至，短期內大幅削減財政支出的可能性有限，長端殖利率可能維持高檔震盪。

觀察債券相關ETF績效表現，近一月以來依序為：國泰US短期公債上漲3%、群益0-1年美債上漲2.8%、中信美國公債0-1上漲2.78%、群益1-5Y投資級債漲2.71%、永豐1-3年美公債上漲2.4%、富邦美債1-3年上漲2.1%、元大美債7-10上漲2.07%、元大美債1-3上漲2.04%、中信EM主權債0-5上漲1.8%、中信美國公債20年上漲1.7%等，表現走強。

玉山嚴選非投債ETF（00988B）經理人施沛昇表示，目前多數債券殖利率已高於長期平均水準，美國非投資等級債券殖利率來到7.2%以上，高於十年平均的6.6%，而美國投資等級債殖利率也高於5.1%，同樣高於十年平均的4.0%，債息吸引力有所提升。此外，美國公債殖利率已反映聯準會升息預期並突破前高，考量升息循環仍在初期，預期殖利率短期仍維持偏升走勢。

施沛昇表示，AI相關企業的融資需求推升9月非投等債發行量創歷史新高，單月共發行40檔、規模達517億美元，即便債市波動擴大、利率持續飆升，非投等債一級市場仍維持強勁的融資需求，從信評結構觀察，發行活動集中於較高品質的非投等債，顯示資金偏好信用品質較佳的發行人，對低評級企業仍相對謹慎

在投資策略上，安聯投信建議，也可透過股票、可轉債及非投資等級債等多元收益資產靈活配置，可望分散單一資產波動風險，同時兼顧收益來源與資本增值機會，在市場不確定性升高之際，提高投資組合的配置彈性。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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非投等債 展現超人氣

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美股輪動 善用ETF卡位

美國高殖利率與經濟擴張並行環境下，法人持續看好美股後續表現，但應留意類股輪動速度加劇。法人表示，市場焦點持續在總經與企業基本面之間切換，美股領漲族群可能快速於成長、價值與防禦因子之間輪動，因此美國ETF成為追AI也存大盤的投資趨勢。

三檔台股標的 創高價

台股昨（22）日賣壓沉重，高低震盪1,290點，終場收跌846點，失守季線，所幸金融、傳產逆勢上漲，帶動共計七檔台股ETF逆勢走揚，且元大MSCI金融（0055）、國泰股利精選30、元大台灣高息低波更是再度刷新收盤新高價。

正2產品 湧現低接買盤

台股大盤創高後拉回整理，不過仍有台股ETF規模逆勢創高。CMoney統計顯示，95檔台股ETF中，有13檔ETF的規模無畏大盤拉回領先創新高。就績效來看，則以兩倍槓桿及科技相關ETF表現最佳，顯示出在大盤拉回之際，積極性買盤趁低湧入布局。

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