主動復華台灣新星 募集期順延至10月27日

台股ETF檔檔配息飆新高，元大台灣價值高息（00940）22日公告最新配息，每受益權單位配息金額為0.06元，創下掛牌來新高，以今日收盤價13.3元換算，單月配息殖利率為0.45%，實際配息金額將在11月6日公告，並在11月10日除息，想參與配息的投資人，最晚在11月9日前買進並持有，領息日在12月1日。

2026-10-22 15:51