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主動復華台灣新星 募集期順延至10月27日

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

中颱薔琵來襲，台北市宣布23日停班課，台北股匯市同步休市一日，復華投信22日晚於官網公告指出，原訂於10月21日至23日展開募集的復華台灣新星主動式ETF基金（簡稱：主動復華台灣新星、證券代號：00418A），募集期將順延至10月27日。

復華投信表示，主動復華台灣新星（00418A），每股發行價格為新台幣10元，預計採雙經理人及不配息機制追求長期複利累積，選股池主要從市值前300大的台灣上市櫃公司（含創新板），透過四大動能訊號發掘大型價值成長、成功AI轉型傳產電子股、新興快速成長中小型股，三大類股成長爆發力。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

投信 複利 台北市

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