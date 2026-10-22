李多慧《多慧打工》觀看破百萬創新高！化身野村投信實習生 跨界宣導金融防詐

韓籍啦啦隊女神李多慧不只應援魅力驚人，連當上班族也能創下人氣紀錄！她在YouTube推出的《多慧打工》系列，日前跨界與野村投信合作，首度挑戰金融業一日實習生，沒想到平時看似嚴肅的金融職場，竟意外成為系列最受歡迎的一集。影片上線後不到兩周觀看數突破百萬，創下《多慧打工》系列最高觀看紀錄。從球場應援到台北101金融上班族，李多慧展現滿滿反差萌，也讓金融知識跟著她的可愛魅力走進粉絲生活。

這次李多慧換上學院風穿搭、戴著員工識別證，走進台北101的野村投信，體驗真正的台灣上班族生活。沒想到才剛上工，就在電梯口巧遇台北101董事長賈永婕。李多慧開心自我介紹：「我今天是公司上班的人。」賈永婕先誇她漂亮，隨後立刻切換老闆模式，提醒她上班不能偷懶，否則要扣錢。李多慧當下乖巧答應，一轉身卻秒變臭臉，超真實的反應笑翻網友，也成為影片最受討論的趣味橋段之一。

不過這位新進實習生可不是只有可愛！正式進入辦公室後，李多慧接連接受晨會報告、投資知識學習與行銷創意挑戰。面對投資問題，她坦率表示：「沒有，但我想要學投資，我頭腦不好。」逗趣又直率的發言，讓原本專業嚴肅的金融課程多了不少笑聲。野村投信團隊還特別以啦啦隊組隊概念比喻投資組合，讓她從熟悉的應援世界理解不同投資標的的角色，體驗金融業平常的工作內容。

最讓人意外的是，李多慧在AI行銷挑戰中展現十足創意，除了熟練運用AI生成圖片，還把台灣知名男星加入作品，讓現場同事又驚又笑。在作品票選中，她成功勝出，最後獲得實習前輩95分的高評價，從金融新手搖身一變成為創意滿點的實習生。

這次合作不只是一次有趣的跨界體驗。野村投信希望透過李多慧親切、活潑的形象，讓原本與金融投資較少接觸的年輕族群，也能以輕鬆方式認識投資風險及防範金融詐騙的重要性。影片中，李多慧也跟著金融業前輩學習防詐觀念，提醒民眾留意宣稱保證獲利等可疑投資訊息。

野村投信後續將推出防詐四大口訣懶人包，將「不下載、不入群、看認證、打客服」轉化為簡單易記的生活提醒，延續百萬觀看次數帶來的社會關注。

從啦啦隊女孩到金融業實習生，李多慧用一日打工創下系列人氣新高，也讓原本艱澀的金融知識多了幾分趣味。這次野村投信跨界娛樂企劃，不僅展現金融業貼近年輕世代的新嘗試，更希望讓粉絲在看見李多慧不同面貌之餘，也把實用的防詐觀念一起帶回家。

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