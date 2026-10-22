外資轉賣超816億元 提款ETF居多

台股今天下跌846.34點，收在46041.43點，成交值新台幣8792.3億元。三大法人合計賣超1001.59億元，其中外資昨天終止連10賣後，今天再轉為賣超816.56億元；外資賣超前5名有4檔ETF，以主動中信台灣收益（00406A）逾12萬張最多。

三大法人今天不同調，其中自營商與外資分別賣超273.78億元、816.56億元；投信買超88.75億元，合計賣超1001.59億元。

根據台灣證券交易所統計，外資賣超前5名，以主動中信台灣收益12萬2362張最多，主動統一台股增長（00981A）5萬6720張居次，其他依序為元大台灣50（0050）、友達及主動統一升級50（00403A）。

外資買超前5名，台泥2萬5549張居冠，台玻2萬5236張居次，其他依序為中鋼、台新新光金及台塑化。

富邦投顧董事長陳奕光今天接受中央社記者訪問表示，亞股走弱、美股期貨盤前下跌，加上AI泡沫疑慮及長假前賣壓提前出籠，是今天台股重挫主因；不過他認為，台股約45800點至46000點已進入超跌區，下週有望出現先震盪後反彈行情。

陳奕光表示，儘管台股本週拉回，但觀察本週走勢，期貨呈現「底底高」、現貨呈現「頭頭高」，顯示目前仍屬整理格局，尚未脫離多頭架構。

陳奕光指出，另一個支撐因素是八大公股行庫近期積極買超，加上台積電這波從高點回檔至半年線附近；他認為，以台積電獲利表現及前瞻指引來看，目前股價已有超跌現象。

他說，隨第3季財報陸續公布及法說會將密集登場，市場焦點有望回歸基本面，11月行情有機會轉佳。(

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