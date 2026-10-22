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終於！006208要分割了…預估1拆8降至30多元 71萬受益人準備投票

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦投信公告，006208將於12月18日召開受益人會議，表決基金分割案，目前預估採1拆8，實際倍數將依會議當日淨值決定。聯合報系資料照
富邦投信公告，006208將於12月18日召開受益人會議，表決基金分割案，目前預估採1拆8，實際倍數將依會議當日淨值決定。聯合報系資料照

擁有超過71萬名受益人的富邦台50（006208），也準備跟進ETF分割熱潮！富邦投信今（22）日公告，006208將於12月18日召開受益人會議，表決是否進行基金分割，目前預估分割倍數為8倍。若以10月6日每單位淨值266.74元試算，分割後每單位淨值約33.34元，持有單位數則同步增加8倍，讓原本一張要價約26萬元的006208，有機會降至3萬多元，進一步降低投資門檻

富邦投信指出，006208於2012年6月22日成立，初次發行價格為30元，追蹤臺灣50指數，涵蓋台股市值最大的50家上市公司。隨著台股長期上漲，006208截至10月6日市價已達265.9元，價格約為初次發行價的8倍。考量投資人習慣的交易價格區間，以及基金長期流動性，因此決定召開受益人會議，讓持有人表決是否同意分割。

值得注意的是，006208這次並非直接確定「1拆8」，而是採取動態分割機制，以受益人會議通過當日的基金淨值為基準，選擇分割後淨值不低於30元的最大整數倍。依富邦投信試算，若當時淨值落在210元至239.99元，將採1拆7；若介於240元至269.99元，則採1拆8；若進一步升至270元至299.99元，分割倍數就會提高至9倍。換言之，實際分割倍數仍須視當時淨值而定。

至於投票時程，006208將於11月19日至12月18日停止受益憑證過戶，持有人預計11月26日起收到開會通知書，電子投票期間則為11月27日至12月15日，可透過「集保e手掌握」、證券商下單App或集保電子投票平台參與表決。依規定，議案須有代表已發行受益權單位總數過半的受益人出席，並取得出席表決權半數以上同意，才能正式通過。

006208近年規模成長也相當驚人，截至10月8日受益人數達712,143人，基金規模則從2025年底約2,897.8億元，增加至今年10月6日的4,963億元，年內成長約2,065億元、增幅超過七成，距離5,000億元大關僅一步之遙。此外，006208採階梯式經理費率，規模1,000億元以下部分適用0.15%，1,000億元至5,000億元部分為0.10%，超過5,000億元部分則降至0.08%。若分割案順利通過，不僅交易價格可望回到較親民的區間，也有機會進一步提升交易便利性，吸引更多投資人參與台灣大型權值股市場。

006208分割議案 受益人會議預計時程

預定執行日期

項目

2026/11/19

停止過戶日開始

2026/11/26

寄發開會通知書予受益人

2026/11/27

電子投票開始日

2026/12/15

收受表決票最後日

2026/12/18

受益人會議(停止過戶截止日)

2026/12/18

公告開會結果

資料來源：富邦投信，2026/10/22

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

006208富邦台50 ETF 股票分割 門檻

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