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市場高度關注…006208將進行分割 12月18日召開書面受益人會議

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
006208將進行分割，12月18日召開書面受益人會議。聯合報系資料照
006208將進行分割，12月18日召開書面受益人會議。聯合報系資料照

富邦投信於10月22日公告，旗下規模最大的富邦台50ETF（006208）將於12月18日召開受益人會議，決議是否啟動基金分割，以進一步降低投資門檻並吸引更多投資人參與。若分割案順利通過，006208將以受益人會議通過當日的基金淨值為基準，採回到發行價30元以上的最大整數倍作為分割倍數。

006208本次執行分割作業之分割倍數目前預估為8倍，然實際執行之分割倍數，需依受益人會議通過當日之分割後淨值計算，並以大於或等於初次發行價格的最大整數倍辦理。因此，提供受益人參考之舉例設算情況說明如後，若淨值介於210.00至239.99元間，分割倍數為7倍；若淨值介於240.00至269.99元間，分割倍數為8倍；若淨值介於270.00至299.99元間，分割倍數為9倍，以此類推。

富邦投信表示，隨市場行情變化，截至10月6日，006208每單位淨值已達266.74元。考量市場投資人習慣的交易價格區間，為使市價更貼近基金淨值變動並維持基金長期良好的交易流動性，擬透過召開受益人會議，決議是否進行分割作業。

006208追蹤指數為「臺灣50指數」，該指數係挑選證券交易所上市股票中，總市值最大的50家公司作為指數的成分股。本基金於2012年6月22日成立，初次發行價格為新台幣30元，截至2026年10月6日止，基金規模約為4963億元。受惠於台股近年多呈長期上漲之趨勢，本基金至2026年10月6日市價約為265.9元一股，為當時掛牌價的8倍，投資門檻逐漸提高。長期而言，為使基金交易價格保留於投資人習慣的合理區間，並降低投資門檻及提升流動性，故確實有執行分割之需求。

006208分割議案將於12月18日以書面方式召開受益人會議，議題為是否同意「富邦台灣釆吉50證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金)進行分割，並授權經理公司以最大整數倍為分割倍數。

截至今年10月8日，006208受益人數已達712143人，投資人參與度持續攀升；基金規模也快速成長，從2025年底約2897.8億元，至今年10月6日已逼近4963億元，年內增加約2065億元、增幅逾七成，距離5000億元大關僅一步之遙。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

市場 會議 富邦投信

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