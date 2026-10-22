分割再+1！ETF 006208有望1拆8、12月18日召開受益人會議

富邦投信22日公告，旗下規模最大的ETF—富邦台50（006208）將於12月18日召開受益人會議，決議是否啟動分割，以進一步降低投資門檻並吸引更多投資人參與。若分割案順利通過，006208將以受益人會議通過當日的淨值為基準，採回到發行價30元以上之最大整數倍作為分割倍數。

006208本次執行分割作業之分割倍數目前預估為8倍，然實際執行分割倍數，需依受益人會議通過當日分割後淨值計算，並以大於或等於初次發行價格的最大整數倍辦理。因此，提供受益人參考之舉例設算情況說明如後，若淨值介於210.00至239.99元間，分割倍數為7倍；若淨值介於240.00至269.99元間，分割倍數為8倍；若淨值介於270.00至299.99元間，分割倍數為9倍，以此類推。

富邦投信表示，隨市場行情變化，截至10月6日，006208每單位淨值已達266.74元。考量市場投資人習慣的交易價格區間，為使市價更貼近基金淨值變動並維持基金長期良好的交易流動性，擬透過召開受益人會議，決議是否進行分割作業。

006208追蹤指數為「台灣50指數」，該指數係挑選證券交易所上市股票中，總市值最大的50家公司作為指數的成分股。於2012年6月22日成立，初次發行價格為新台幣30元，截至2026年10月6日止，規模約為4,963億元。

受惠於台股近年多呈長期上漲之趨勢，至2026年10月6日市價約為265.9元一股，為當時掛牌價的8倍，投資門檻逐漸提高。長期而言，為使基金交易價格保留於投資人習慣的合理區間，並降低投資門檻及提升流動性，故確實有執行分割之需求。

006208分割議案將於12月18日以書面方式召開受益人會議，議題為是否同意「富邦台灣釆吉50證券投資信託基金」進行分割，並授權經理公司以最大整數倍為分割倍數。並自2026年11月19日至2026年12月18日停止該基金受益憑證過戶，006208持有人於11月26日起將收到開會通知書，可選擇書面投票或透過「集保e手掌握」、各大證券下單app進入集保電子投票平台投票，約數分鐘內即可完成。

有關本基金受益人會議電子投票相關事務，將委由台灣集中保管結算所股份有限公司辦理，有關受益人以電子方式行使表決權之相關事項，行使期間：自2026年11月27日至2026年12月15日止。行使方式：由受益人逕行至台灣集中保管結算所股份有限公司網站之「電子投票平台」行使表決權(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。

分割議案是否通過，須經持有代表已發行受益憑證之受益權單位總數過半以上的受益人出席，並經出席受益人的表決權總數半數以上同意。若通過006208將以受益人會議當日基金淨值為基準，採回到發行價30元以上之最大整數倍為分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。

截至今年10月8日，006208受益人數已達712,143人，投資人參與度持續攀升；規模也快速成長，從2025年底約2,897.8億元，至今年10月6日已逼近4,963億元，年內增加約2,065億元、增幅逾七成，距離5,000億元大關僅一步之遙。

值得注意的是，006208採階梯式經理費率，基金規模1,000億元以下部分適用0.15%、1,000億元(不含)至5,000億元部分為0.10%，超過5,000億元(不含)部分則進一步降至0.08%。因此，規模突破5,000億元不僅象徵基金再創重要里程碑，也將正式跨入下一階段費率級距。若本次分割方案順利落實，006208交易價格與投資門檻可望進一步降低，不僅有助提升交易便利性與市場流動性，也有望吸引更多投資人參與，透過一檔ETF掌握台灣大型權值股及科技產業的長期成長機會。

006208分割議案受益人會議預計時程。資料來源：富邦投信。統計至10／22

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