00940配息創新高 今年三度調升配息金額

台股ETF檔檔配息飆新高，元大台灣價值高息（00940）22日公告最新配息，每受益權單位配息金額為0.06元，創下掛牌來新高，以今日收盤價13.3元換算，單月配息殖利率為0.45%，實際配息金額將在11月6日公告，並在11月10日除息，想參與配息的投資人，最晚在11月9日前買進並持有，領息日在12月1日。

從今年來配息表現觀察，元大台灣價值高息三度提升配息金額，前五月均維持0.045元，6月至8月則為0.05元，9月至10月再提升至0.055元；預估今年前11月配息金額為0.545元、預估今年前11月配息殖利率為4.79%。

元大台灣價值高息追蹤指數為特選臺灣價值高息指數，在上半年度換股後，科技股比重調升，主要加入評價相對合理的AI概念股，並維持產業多元分散特性，持續於各產業中尋找具備現金流充裕、獲利穩健的高股息企業。隨著淨值回升，以及換股所帶來的已實現資本利得，挹注帳上的資本利得有機會成為配息來源。

截至21日，元大台灣價值高息前五大持股及比重依序為華碩（2357）4.96%、聯詠（3034）3.79%、富邦金（2881）3.49%、長榮航（2618）3.28%、玉晶光（3406）3.01%；ETF淨值為13.47元，當中，收益平準金為0.42元、資本平準金為3.05元。

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