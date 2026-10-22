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外資狂砍台股3025億！歷史數據揭120天後平均漲幅 00935追蹤指數達40.36％

聯合新聞網／ 綜合報導
台股遭外資單日賣超3,025.55億元，野村投信統計歷史前十大賣超事件，TIP臺灣創新科技50指數後續120個交易日平均總報酬達40.36%，優於加權指數的26.70%。記者許正宏／攝影
台股遭外資單日賣超3,025.55億元，野村投信統計歷史前十大賣超事件，TIP臺灣創新科技50指數後續120個交易日平均總報酬達40.36%，優於加權指數的26.70%。記者許正宏／攝影

美國CPI高於市場預期，市場升息疑慮再起，台股日前遭外資單日賣超3,025.55億元，創下歷史新高。適逢光復節連假將至，加上薔琵颱風逼近，市場擔憂23日若宣布停班停課，台股可能形成四天連假，讓22日提前調節與避險壓力升溫。不過，外資大舉撤出台股，是否就代表後市將持續走弱？野村投信回顧歷史數據發現，過去外資單日大幅賣超後，台股短期雖容易受到市場情緒影響，但隨著時間拉長，主要指數平均報酬反而呈現回升趨勢，其中創新科技指數表現尤其突出。

根據野村投信統計，回顧外資單日賣超金額前十大事件，台股加權指數在後續20、60及120個交易日的平均總報酬，分別為2.19%、19.00%及26.70%；FTSE臺灣50指數同期則為2.44%、20.63%及28.98%，三個期間均優於加權指數。若進一步觀察野村臺灣新科技50 ETF（00935）追蹤的TIP臺灣創新科技50指數，平均總報酬更達3.68%、32.44%及40.36%，其中120個交易日的平均表現，比加權指數高出13.66個百分點。

00935基金經理人林怡君指出，近期台股面臨利率高檔、AI融資成本上升及部分AI伺服器訂單遞延等挑戰，短線波動難免加劇，但AI基礎建設長期投資趨勢並未改變。大型雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，隨著新一代Vera Rubin平台預期於第四季末至明年第一季初逐步放量，加上客製化晶片（ASIC）出貨成長，相關供應鏈明年第一季有望出現淡季不淡的情況。

在企業獲利方面，野村投信內部台股股票池預估，2027年每股盈餘（EPS）成長約29%，反映部分企業仍具獲利成長潛力。不過，林怡君也提醒，隨著資金成本提高、產業競爭加劇，AI供應鏈表現可能進一步分化，具備關鍵技術、穩定接單能力及良好獲利品質的一線企業，較有機會維持競爭優勢。

林怡君進一步表示，AI應用正從模型訓練延伸至推論，帶動先進封裝、電子零組件、高速傳輸及散熱等產業需求，科技股投資不能只看公司規模，也要觀察研發投入與技術競爭力。以00935追蹤的TIP臺灣創新科技50指數為例，選股結合FactSet創新科技產業分類，並納入研發費用占營收比重、獲利條件、市值及股價動能等指標，篩選50家創新科技企業。面對市場震盪，野村投信建議投資人可透過科技市值型ETF分散布局，並採取分批投入策略，參與中長期產業成長機會。

外資單日賣超史上前十大之後，台股主要指數平均總報酬表現

觀察期間

加權指數

臺灣50指數

TIP臺灣創新科技50指數

20個交易日後

+2.19%

+2.44%

+3.68%

60個交易日後

+19.00%

+20.63%

+32.44%

120個交易日後

+26.70%

+28.98%

+40.36%

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 外資 漲幅 薔琵颱風 美國 00935野村臺灣新科技50 ETF

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